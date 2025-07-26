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Almanya'da Hemşire Maaşıyla Geçinilir mi? Bu Soruya Yanıt Göç Eden Vatandaştan Geldi

Almanya'da Hemşire Maaşıyla Geçinilir mi? Bu Soruya Yanıt Göç Eden Vatandaştan Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 10:26

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Başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok meslek grubunda bulunanlar Türkiye'den Almanya ve diğer Avrupa kentlerine göç etti. Eğitim için yurt dışına giden gençler ise daha iyi maaşlar geleceklerini garantiye almak için o ülkelerde kalmayı seçti. Sosyal medyada Halime Tehmen isimli bir kullanıcı da Almanya'ya hemşire olarak gidenlerden. Kullanıcı 'Almanya'da hemşire maaşıyla geçinilir mi?' sorusuna bir videoyla yanıt verdi. 

Kaynak

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Almanya'da hemşirenin aldığı maaş...

Almanya'da hemşirenin aldığı maaş...

Halime Tehmen isimli kullanıcı Türkiye'den Almanya'ya göç eden kişilerden biri. Almanya'da hemşirelik yapan Tehmen, sosyal medya hesaplarından başka ülkede yaşamına dair ayrıntılar ve bilgiler paylaşıyor. Tehmen, 'Almanya'da hemşire maaşıyla geçinilir mi?' sorusuna bir videoyla yanıt verdi. Maaşın 2 bin 500 euro olduğun belirten kullanıcı kendisine bin 102 euro kaldığını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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