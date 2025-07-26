Almanya'da Hemşire Maaşıyla Geçinilir mi? Bu Soruya Yanıt Göç Eden Vatandaştan Geldi

Başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok meslek grubunda bulunanlar Türkiye'den Almanya ve diğer Avrupa kentlerine göç etti. Eğitim için yurt dışına giden gençler ise daha iyi maaşlar geleceklerini garantiye almak için o ülkelerde kalmayı seçti. Sosyal medyada Halime Tehmen isimli bir kullanıcı da Almanya'ya hemşire olarak gidenlerden. Kullanıcı 'Almanya'da hemşire maaşıyla geçinilir mi?' sorusuna bir videoyla yanıt verdi.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Almanya'da hemşirenin aldığı maaş...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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