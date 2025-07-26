Almanya'da Hemşire Maaşıyla Geçinilir mi? Bu Soruya Yanıt Göç Eden Vatandaştan Geldi

Başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok meslek grubunda bulunanlar Türkiye'den Almanya ve diğer Avrupa kentlerine göç etti. Eğitim için yurt dışına giden gençler ise daha iyi maaşlar geleceklerini garantiye almak için o ülkelerde kalmayı seçti. Sosyal medyada Halime Tehmen isimli bir kullanıcı da Almanya'ya hemşire olarak gidenlerden. Kullanıcı 'Almanya'da hemşire maaşıyla geçinilir mi?' sorusuna bir videoyla yanıt verdi.

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