Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Necla Üstünel adlı bir kadın oğlunun düğününde fenalaştı. Olayın ardından kamera görüntüleri izlenince aile şok yaşadı. Kuaförün güvenlik kamerası görüntülerinde Üstünel'in eltisinin içeceğe ilaç kattığı görüldü. Ekol TV'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre olay taksirle yaralama kapsamında sonuçlandı. Ancak avukatların itirazıyla yeniden yargılama süreci başladı.
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Güvenlik kamerası görüntülerinde eltisinin içeceğe ilaç kattığı görülüyor👇🏻
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Necla Üstünel, oğlunun düğünü sırasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elti ise "Düğünleri rezil olsun" dedi.
Elti, yeniden yargılanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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