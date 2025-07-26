Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Oğlunun düğün günü kabusa dönen Necla Üstünel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuafördeki güvenlik kameraları izlenince ise asıl gerçek ortaya çıktı. Ekol TV'den Kemal Akagündüz'e konuşan Üstünel, “Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış' dedi.

Gelin ve damat sahnedeyken hastaneye kaldırılan Üstünel, o günden sonra tansiyon hastası olduğunu ifade etti. Eltisinin özür bile dilemediğini söyleyen Üstünel, eltisinin çevredekilere 'Düğünleri rezil olsun' dediğini de ileri sürdü.