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Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 09:40

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Necla Üstünel adlı bir kadın oğlunun düğününde fenalaştı. Olayın ardından kamera görüntüleri izlenince aile şok yaşadı. Kuaförün güvenlik kamerası görüntülerinde Üstünel'in eltisinin içeceğe ilaç kattığı görüldü. Ekol TV'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre olay taksirle yaralama kapsamında sonuçlandı. Ancak avukatların itirazıyla yeniden yargılama süreci başladı. 

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Güvenlik kamerası görüntülerinde eltisinin içeceğe ilaç kattığı görülüyor👇🏻

Necla Üstünel, oğlunun düğünü sırasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elti ise "Düğünleri rezil olsun" dedi.

Necla Üstünel, oğlunun düğünü sırasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elti ise "Düğünleri rezil olsun" dedi.

Oğlunun düğün günü kabusa dönen Necla Üstünel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuafördeki güvenlik kameraları izlenince ise asıl gerçek ortaya çıktı. Ekol TV'den Kemal Akagündüz'e konuşan Üstünel, “Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış' dedi. 

Gelin ve damat sahnedeyken hastaneye kaldırılan Üstünel, o günden sonra tansiyon hastası olduğunu ifade etti. Eltisinin özür bile dilemediğini söyleyen Üstünel, eltisinin çevredekilere 'Düğünleri rezil olsun' dediğini de ileri sürdü.

Elti, yeniden yargılanacak.

Elti, yeniden yargılanacak.

İlk yargılamada tanığa kasten yaralamadan para cezası verildi. Ancak Necla Üstünel’in avukatı duruma itiraz etti. Davanın yeniden görülmesi gerektiğine dikkat çeken Aslan, “Bu öldürmeye teşebbüstür” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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