Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçilerden Kornalı Protesto

Yaz mevsimiyle birlikte gurbetçilerin Türkiye akını başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketlerinin yolunu tutan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında bekleme süreleri saatleri bulan gurbetçilerden tepki geldi. Ülkeye giriş işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle gurbetçiler kornalı protesto gerçekleştirdi.
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Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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