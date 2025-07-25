Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçilerden Kornalı Protesto

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye gelen yolu Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçiyor. Gurbetçi sezonu yaz mevsimiyle birlikte başlarken sınır kapılarında da yoğun hareketlilik yaşanıyor. 14 Temmuz’da ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda günlük rekor kırılmıştı. Bir günde 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç sınır kapısından geçerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

Ancak sınır kapısından geçiş bazen saatler süren beklemelere neden olabiliyor.

Bu kez gurbetçiler sınır kapısında işlemlerin uzun sürmesi ve saatler süren beklemelerinin ardından korna çalarak protesto etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.