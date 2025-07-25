onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçilerden Kornalı Protesto

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçilerden Kornalı Protesto

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 21:16

İçerik Devam Ediyor

Yaz mevsimiyle birlikte gurbetçilerin Türkiye akını başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketlerinin yolunu tutan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında bekleme süreleri saatleri bulan gurbetçilerden tepki geldi. Ülkeye giriş işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle gurbetçiler kornalı protesto gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor.

Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye gelen yolu Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçiyor. Gurbetçi sezonu yaz mevsimiyle birlikte başlarken sınır kapılarında da yoğun hareketlilik yaşanıyor. 14 Temmuz’da ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda günlük rekor kırılmıştı. Bir günde 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç sınır kapısından geçerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. 

Ancak sınır kapısından geçiş bazen saatler süren beklemelere neden olabiliyor. 

Bu kez gurbetçiler sınır kapısında işlemlerin uzun sürmesi ve saatler süren beklemelerinin ardından korna çalarak protesto etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu👇🏻

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
16
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın