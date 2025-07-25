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Orhan Şen'den Sinsi Afet Uyarısı! İl İl Sıraladı: Dışarıda 10 Dakikadan Fazla Durmayın

Orhan Şen'den Sinsi Afet Uyarısı! İl İl Sıraladı: Dışarıda 10 Dakikadan Fazla Durmayın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 16:37

Türkiye 'eyyamı bahur' sıcaklıklarıyla kavuruluyor. Haftalardır devam eden sıcaklıklar adeta arşa çıktı. Uzmanlardan ve kurumlardan art arda sıcaklık uyarısı yapılıyor. Sokaklar ve caddeler sıcaklardan dolayı boş kalırken bir yandan da ülkenin ciğerleri ormanlar sıcaklığın etkisiyle alevlere teslim oluyor. 'Havalar ne zaman serinleyecek, sıcaklık ne zaman düşecek?' sorusunun yanıtı merak edilirken yeniden kavurucu sıcaklık uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, “2 gün teyakkuz” diyerek X hesabından orman yangınlarına dikkat çekti, riskli illeri sıraladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarısının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

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Basra sıcaklıklarıyla mücadele eden Türkiye, şimdi eyyamı bahur sıcaklıklarına teslim oldu.

Basra sıcaklıklarıyla mücadele eden Türkiye, şimdi eyyamı bahur sıcaklıklarına teslim oldu.

'Afrika sıcaklığı, 'çöl sıcakları' olarak bilinen eyyamı bahur, resmen nefes aldırmıyor. Türkiye, aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde. Art arda sıcaklık uyarısı yapılırken orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin artırılması isteniyor. Sıcaklıklar neredeyse 50 dereceyi zorlarken havaların ne zaman serinleyeceği merak ediliyor. Ancak bu sorunun yanıtı için henüz erken. Çünkü Türkiye yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu kez sıcaklarla birlikte nem hayatı olumsuz etkileyecek.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından kritik uyarılarda bulundu. Orhan Şen "Sinsi afet" diyerek bu iller için alarm verdi👇🏻

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından kritik uyarılarda bulundu. Orhan Şen "Sinsi afet" diyerek bu iller için alarm verdi👇🏻
twitter.com

Orhan Şen'in paylaşımları şöyle:

'Ankara ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza uyarımdır:

Açık havadaki işlerinizi bugün yarın (cumartesi) yapın. Pazartesiden itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak.'

"Dışarıda 10 dakikadan fazla durmayın." Orman yangını riski taşıyan kentler👇🏻

"Dışarıda 10 dakikadan fazla durmayın." Orman yangını riski taşıyan kentler👇🏻

Şen'in uyarıları şöyle devam etti:

'İzmir çevresi ve Antalya'daki vatandaşlarımıza uyarım:

Bugün, yarın (cumartesi) gündüz dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyide erteleyin sabah erken yada akşam 18'den sonra girin. Şapka, gözlük...

Bugün ve yarın orman yangınları risk taşıyan bölgeler:

Bu bölgelerde nem öğlen saatlerinde yüzde 20 Sıcaklık 40 derecenin üzerinde. Rüzgar sabah 09-19.00 arası 50 km/saat hıza ulaşacak. 2 gün teyakkuz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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