Orhan Şen'den Sinsi Afet Uyarısı! İl İl Sıraladı: Dışarıda 10 Dakikadan Fazla Durmayın

'Afrika sıcaklığı, 'çöl sıcakları' olarak bilinen eyyamı bahur, resmen nefes aldırmıyor. Türkiye, aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde. Art arda sıcaklık uyarısı yapılırken orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin artırılması isteniyor. Sıcaklıklar neredeyse 50 dereceyi zorlarken havaların ne zaman serinleyeceği merak ediliyor. Ancak bu sorunun yanıtı için henüz erken. Çünkü Türkiye yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu kez sıcaklarla birlikte nem hayatı olumsuz etkileyecek.