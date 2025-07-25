Orhan Şen'den Sinsi Afet Uyarısı! İl İl Sıraladı: Dışarıda 10 Dakikadan Fazla Durmayın
Türkiye 'eyyamı bahur' sıcaklıklarıyla kavuruluyor. Haftalardır devam eden sıcaklıklar adeta arşa çıktı. Uzmanlardan ve kurumlardan art arda sıcaklık uyarısı yapılıyor. Sokaklar ve caddeler sıcaklardan dolayı boş kalırken bir yandan da ülkenin ciğerleri ormanlar sıcaklığın etkisiyle alevlere teslim oluyor. 'Havalar ne zaman serinleyecek, sıcaklık ne zaman düşecek?' sorusunun yanıtı merak edilirken yeniden kavurucu sıcaklık uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, “2 gün teyakkuz” diyerek X hesabından orman yangınlarına dikkat çekti, riskli illeri sıraladı.
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Basra sıcaklıklarıyla mücadele eden Türkiye, şimdi eyyamı bahur sıcaklıklarına teslim oldu.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından kritik uyarılarda bulundu. Orhan Şen "Sinsi afet" diyerek bu iller için alarm verdi👇🏻
"Dışarıda 10 dakikadan fazla durmayın." Orman yangını riski taşıyan kentler👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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