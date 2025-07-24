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Elektrik Tüketiminde Tarihi Rekor! Sıcak Hava Türkiye’yi Saat 15.00’te Zirveye Taşıdı

Elektrik Tüketiminde Tarihi Rekor! Sıcak Hava Türkiye’yi Saat 15.00’te Zirveye Taşıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 17:24

Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklıklar Türkiye’ye yeni rekor getirdi. Türkiye elektrik tüketiminde rekor kırdı. 18 Temmuz 2025 günü toplam elektrik tüketimi 1 milyon 211 bin 289 megavatsaate ulaştı. Gün içerisinde en yüksek tüketim saat 15.00’te gerçekleşti.

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Sıcak hava Türkiye’de yeni bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi rekoru kırıldı.

Sıcak hava Türkiye’de yeni bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi rekoru kırıldı.

Geçen sene 23 Temmuz’da 1 milyon 208 bin 706 megavatsaatle Türkiye elektrik tüketimi rekoru kırmıştı. Ancak bu rekor 18 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yenilendi. Türkiye 18 Temmuz’da elektrik tüketimi rekoru kırdı. . 18 Temmuz 2025 günü toplam elektrik tüketimi 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat ile en yüksek seviyeye ulaştı. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre, aynı gün elektrik üretimi ise 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat olarak kaydedildi.

En fazla tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Gün içerisinde en yüksek tüketim, saat 15.00’te 57 bin 802 megavatsaatle kayıtlara geçti. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de 38 bin 936 megavatsaat olarak kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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