Elektrik Tüketiminde Tarihi Rekor! Sıcak Hava Türkiye’yi Saat 15.00’te Zirveye Taşıdı
Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklıklar Türkiye’ye yeni rekor getirdi. Türkiye elektrik tüketiminde rekor kırdı. 18 Temmuz 2025 günü toplam elektrik tüketimi 1 milyon 211 bin 289 megavatsaate ulaştı. Gün içerisinde en yüksek tüketim saat 15.00’te gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıcak hava Türkiye’de yeni bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi rekoru kırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En fazla tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın