Elektrik Tüketiminde Tarihi Rekor! Sıcak Hava Türkiye’yi Saat 15.00’te Zirveye Taşıdı

Geçen sene 23 Temmuz’da 1 milyon 208 bin 706 megavatsaatle Türkiye elektrik tüketimi rekoru kırmıştı. Ancak bu rekor 18 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yenilendi. Türkiye 18 Temmuz’da elektrik tüketimi rekoru kırdı. . 18 Temmuz 2025 günü toplam elektrik tüketimi 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre, aynı gün elektrik üretimi ise 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat olarak kaydedildi.