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Aşka Zam Geldi! Date’e Çıkmanın En Pahalı ve En Ucuz Şehirleri Belli Oldu: İstanbul Kaçıncı Sırada?

Aşka Zam Geldi! Date’e Çıkmanın En Pahalı ve En Ucuz Şehirleri Belli Oldu: İstanbul Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 11:24

Aşk deyip geçmeyin… Yeni bir araştırma gösteriyor ki aşkın da bir bedeli var. Deutsche Bank’ın yayımladığı ‘Cheap Date Index’ verileriyle romantik bir randevunun en pahalı ve en ucuz Avrupa kentleri belli oldu. Türkiye’de aşka da zam geldiği görüldü. Peki İstanbul kaçıncı sırada?

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Romantik buluşmanın maliyeti de ülkeden ülkeye şehirden şehire göre değişiyor.

Avrupa'da romantik bir buluşmanın maliyeti, bulunduğunuz şehre göre ciddi şekilde değişiklik gösterebiliyor. Alman Deutsche Bank’ın yayımladığı “Cheap Date Index” adlı çalışmaya göre, Avrupa’nın en pahalı ve en uygun fiyatlı randevu şehirleri açıklandı.

Deutsche Bank’ın araştırması dünya genelinde “ekonomik bir randevunun” ortalama ne kadara mal olduğunu şehir bazında kıyasladı.

Araştırmada değerlendirilen “ekonomik randevu” konsepti; bir şişe şarap, bir elbise, bir kot pantolon, iki fincan kahve, iki kişilik orta halli bir restoranda akşam yemeği, sinema biletleri, toplu taşıma kullanımı ve kısa mesafeli bir taksi yolculuğu gibi harcamaları içeriyor.

Date’e çıkmanın en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada?

Date’e çıkmanın en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada?

En pahalı şehirler: 

İskandinav ülkeleri, romantik bir randevu için pahalı şehirleri barındırıyor.

En ucuz şehirler: 

Avrupa'da romantik bir randevunun en ucuz olduğu şehir İstanbul

Türkiye'de aşk da zamlandı!

Türkiye'de aşk da zamlandı!

Rapora göre İstanbul, son 5 yılda randevu maliyetlerinde dikkat çeken bir artış yaşadı. Euro cinsinden fiyatlar yüzde 84 yükselirken, Türk lirası bazında bu artış yüzde 840’a ulaştı. 

Bu tablo, İstanbul’un hâlâ ucuz sayılmasına rağmen hızla pahalılaşan şehirler arasında zirvede yer almasına neden oldu. Türkiye'deki enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve yaşam maliyetlerindeki artış, romantik buluşmaların da cebi zorlamasına yol açıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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