Aşka Zam Geldi! Date’e Çıkmanın En Pahalı ve En Ucuz Şehirleri Belli Oldu: İstanbul Kaçıncı Sırada?

Avrupa'da romantik bir buluşmanın maliyeti, bulunduğunuz şehre göre ciddi şekilde değişiklik gösterebiliyor. Alman Deutsche Bank’ın yayımladığı “Cheap Date Index” adlı çalışmaya göre, Avrupa’nın en pahalı ve en uygun fiyatlı randevu şehirleri açıklandı.

Deutsche Bank’ın araştırması dünya genelinde “ekonomik bir randevunun” ortalama ne kadara mal olduğunu şehir bazında kıyasladı.

Araştırmada değerlendirilen “ekonomik randevu” konsepti; bir şişe şarap, bir elbise, bir kot pantolon, iki fincan kahve, iki kişilik orta halli bir restoranda akşam yemeği, sinema biletleri, toplu taşıma kullanımı ve kısa mesafeli bir taksi yolculuğu gibi harcamaları içeriyor.