Aşka Zam Geldi! Date’e Çıkmanın En Pahalı ve En Ucuz Şehirleri Belli Oldu: İstanbul Kaçıncı Sırada?
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Romantik buluşmanın maliyeti de ülkeden ülkeye şehirden şehire göre değişiyor.
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Date’e çıkmanın en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada?
Türkiye'de aşk da zamlandı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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