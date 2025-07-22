Situationship Terimini Hala Tam Olarak Oturtamayan X Ahalisinden Güldüren Yorumlar

İlişkilerle ilgili artık çok fazla terim var hayatımızda. Öyle ki 'love bombing, ghosting' gibi kulağa ilk başta tuhaf gelen terimlere bile alıştık, günlük olarak kullanmaya başladık. Fakat tam alıştım derken yeni bir terim daha karşımıza çıkıyor ve terminoloji git gide genişliyor.

Son günlerde sosyal medyada gündem olan 'situationship' terimini de illaki duymuşsunuzdur.

Situationship anlamını hala tam olarak oturtamayan X ahalisi bu kez güldürdü!