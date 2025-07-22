Situationship Terimini Hala Tam Olarak Oturtamayan X Ahalisinden Güldüren Yorumlar
İlişkilerle ilgili artık çok fazla terim var hayatımızda. Öyle ki 'love bombing, ghosting' gibi kulağa ilk başta tuhaf gelen terimlere bile alıştık, günlük olarak kullanmaya başladık. Fakat tam alıştım derken yeni bir terim daha karşımıza çıkıyor ve terminoloji git gide genişliyor.
Son günlerde sosyal medyada gündem olan 'situationship' terimini de illaki duymuşsunuzdur.
Situationship anlamını hala tam olarak oturtamayan X ahalisi bu kez güldürdü!
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Yeni yeni türeyen ilişki terimleri hala kafanızı karıştırıyor mu?
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Fakat gelin görün ki X ahalisi bu kadar fazla terim yüklenince hangi birini öğreneceğini şaşırdı.
Neyse ki bu kullanıcının imdadına yetişenler oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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