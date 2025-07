Tüm Dünyada Viral Olan Babaanne Paylaşımı, Babaannelerin Her Yerde Aynı Olduğunu Kanıtladı

Babaannelerin ve anneannelerin ortak birçok yönü vardır. Öncelikle evlerine giderseniz asla aç karnına çıkamazsınız. Tok olsanız dahi size bir şeyler yedirirler, yemediklerinizi de yanınıza koyarlar. Onlara göre her an üşüyebilirsiniz, her an başınıza bir şey gelebilir...İsterseniz 30 yaşına gelin, iş güç sahibi olun hala size el altından harçlık verirler.

Üstelik bu el altından harçlık verme meselesi, tüm dünyada geçerliymiş!