Tüm Dünyada Viral Olan Babaanne Paylaşımı, Babaannelerin Her Yerde Aynı Olduğunu Kanıtladı
Babaannelerin ve anneannelerin ortak birçok yönü vardır. Öncelikle evlerine giderseniz asla aç karnına çıkamazsınız. Tok olsanız dahi size bir şeyler yedirirler, yemediklerinizi de yanınıza koyarlar. Onlara göre her an üşüyebilirsiniz, her an başınıza bir şey gelebilir...İsterseniz 30 yaşına gelin, iş güç sahibi olun hala size el altından harçlık verirler.
Üstelik bu el altından harçlık verme meselesi, tüm dünyada geçerliymiş!
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Kaç yaşına gelirseniz gelin büyükannenizin minicik yavrusu olursunuz.
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Yabancı bir kullanıcı, büyükannesinin kendisine gizlice para verdiği anı paylaştı.
Size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? :)
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Bir de şu var: Bunu sana verdiğimi kimseye söyleme.
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"En güzel sevgi"
"Hiçbir şeyi olmasa bile..." :)
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"Büyükannen sana sütyeninden para veriyor..."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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