onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Tüm Dünyada Viral Olan Babaanne Paylaşımı, Babaannelerin Her Yerde Aynı Olduğunu Kanıtladı

Tüm Dünyada Viral Olan Babaanne Paylaşımı, Babaannelerin Her Yerde Aynı Olduğunu Kanıtladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 12:44

Babaannelerin ve anneannelerin ortak birçok yönü vardır. Öncelikle evlerine giderseniz asla aç karnına çıkamazsınız. Tok olsanız dahi size bir şeyler yedirirler, yemediklerinizi de yanınıza koyarlar. Onlara göre her an üşüyebilirsiniz, her an başınıza bir şey gelebilir...İsterseniz 30 yaşına gelin, iş güç sahibi olun hala size el altından harçlık verirler.

Üstelik bu el altından harçlık verme meselesi, tüm dünyada geçerliymiş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaç yaşına gelirseniz gelin büyükannenizin minicik yavrusu olursunuz.

Kaç yaşına gelirseniz gelin büyükannenizin minicik yavrusu olursunuz.

Artık sizin de çocuklarınızın olması bir şey değiştirmez. Çocuklarınızın da yeri ayrıdır fakat babaanne ve anneanneleriniz için sizin yerinizi hiçbir şey dolduramaz. Dolayısıyla her zaman size kol kanat germek isterler. Maddi ve manevi olarak ellerinden geleni yapmaya hazırlardır.

Yabancı bir kullanıcı, büyükannesinin kendisine gizlice para verdiği anı paylaştı.

Yabancı bir kullanıcı, büyükannesinin kendisine gizlice para verdiği anı paylaştı.
twitter.com

Size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? :)

Size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bir de şu var: Bunu sana verdiğimi kimseye söyleme.

Bir de şu var: Bunu sana verdiğimi kimseye söyleme.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"En güzel sevgi"

"En güzel sevgi"
twitter.com

"Hiçbir şeyi olmasa bile..." :)

"Hiçbir şeyi olmasa bile..." :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Büyükannen sana sütyeninden para veriyor..."

"Büyükannen sana sütyeninden para veriyor..."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın