Tüm Dünyada Viral Olan Babaanne Paylaşımı, Babaannelerin Her Yerde Aynı Olduğunu Kanıtladı

Artık sizin de çocuklarınızın olması bir şey değiştirmez. Çocuklarınızın da yeri ayrıdır fakat babaanne ve anneanneleriniz için sizin yerinizi hiçbir şey dolduramaz. Dolayısıyla her zaman size kol kanat germek isterler. Maddi ve manevi olarak ellerinden geleni yapmaya hazırlardır.