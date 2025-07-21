'Kadıköy Boğası' Olarak Tanınan Mustafa Başaran'ın Hayatının Film Olması Goygoycuları Harekete Geçirdi
Fenerbahçe'ye olan aşkıyla bilinen Kadıköy Boğası, hemen her gün gündem olmaya devam ediyor. Asıl adı Mustafa Başaran olan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde gözünden ameliyat olmuştu. Ancak bugün onu gündeme getiren konu, hayatının film olması oldu! Çekimleri tamamlanan filmin 22 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacağı açıklandı. X'in mizahşörleri de bu haberi goygoyla karşıladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı film oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın