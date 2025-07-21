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'Kadıköy Boğası' Olarak Tanınan Mustafa Başaran'ın Hayatının Film Olması Goygoycuları Harekete Geçirdi

'Kadıköy Boğası' Olarak Tanınan Mustafa Başaran'ın Hayatının Film Olması Goygoycuları Harekete Geçirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 21:20

Fenerbahçe'ye olan aşkıyla bilinen Kadıköy Boğası, hemen her gün gündem olmaya devam ediyor. Asıl adı Mustafa Başaran olan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde gözünden ameliyat olmuştu. Ancak bugün onu gündeme getiren konu, hayatının film olması oldu! Çekimleri tamamlanan filmin 22 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacağı açıklandı. X'in mizahşörleri de bu haberi goygoyla karşıladı.

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Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı film oluyor.

Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı film oluyor.

Filmin çekimlerinin tamamlandığı ve 22 Ağustos'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Bu haber X mizahşörlerini harekete geçirdi ve goygoy tweetleri havada uçuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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