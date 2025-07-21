onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Netanyahu'nun Zehirlenmesinin Ardından Türk Kullanıcının Eskiden Ettiği Beddua Ortaya Çıktı

Netanyahu'nun Zehirlenmesinin Ardından Türk Kullanıcının Eskiden Ettiği Beddua Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 10:56

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu’nun son sağlık durumu iyi ancak üç gün boyunca evinde istirahat etmesi gerekiyor. Tüm dünyanın gündemine gelen bu haberin ardından, Türk bir X kullanıcısı eski bir paylaşımını hatırlattı.

Bakalım neymiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netanyahu zehirlendi.

Netanyahu zehirlendi.

Kabine toplantısına katılmayan Netanyahu’nun yokluğu dikkatleri çekmişti. İsrail basınının aktardığı habere göre, Netanyahu gece saatlerinde saatlerinde tükettiği bozuk gıdanın ardından zehirlendi.

Sağlık ekipleri, Netanyahu’nun vücudunda bağırsak iltihabı geliştiğini ve dehidrasyon (sıvı kaybı) yaşadığını açıkladı. Hastanede tedavi altına alınan Netanyahu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve üç gün boyunca dinlenerek tedavi göreceği açıklandı.

Netanyahu'nun zehirlenmesi, dünya çapında konuşulan bir konu haline gelirken sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak o paylaşımlardan en dikkat çekici olanı, bir Türk kullanıcının paylaşımıydı.

Henüz iki gün önce "Mide ağrılarımı al Netanyahu'ya ver Allahım" demişti!

Henüz iki gün önce "Mide ağrılarımı al Netanyahu'ya ver Allahım" demişti!
twitter.com

Bakalım yorumlar ne yönde?

Bakalım yorumlar ne yönde?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın