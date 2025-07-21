Netanyahu'nun Zehirlenmesinin Ardından Türk Kullanıcının Eskiden Ettiği Beddua Ortaya Çıktı
İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu’nun son sağlık durumu iyi ancak üç gün boyunca evinde istirahat etmesi gerekiyor. Tüm dünyanın gündemine gelen bu haberin ardından, Türk bir X kullanıcısı eski bir paylaşımını hatırlattı.
Bakalım neymiş?
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Netanyahu zehirlendi.
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Henüz iki gün önce "Mide ağrılarımı al Netanyahu'ya ver Allahım" demişti!
Bakalım yorumlar ne yönde?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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