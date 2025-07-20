Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Sıkı bir televizyon izleyicisiyseniz ekranlarda olan bitenden mutlaka haberdarsınızdır. Bir dizi ya da program kimi zaman bizi kahkahaya boğar, kimi zaman düşündürür, kimi zamansa duygusal bir boşluğa düşürebilir. Hatta bazen ekran başında ağladığımız bile olur. Ancak gördüğümüz o dizi ve programlardan mizah çıkarmakta üstüne olmayan bir kesim var: X kullanıcıları! Gelin, bu hafta televizyon dünyasını mizahına alet ederek herkese mizah şöleni yaşatan kullanıcıları birlikte görelim, birlikte gülelim!