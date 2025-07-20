Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Sıkı bir televizyon izleyicisiyseniz ekranlarda olan bitenden mutlaka haberdarsınızdır. Bir dizi ya da program kimi zaman bizi kahkahaya boğar, kimi zaman düşündürür, kimi zamansa duygusal bir boşluğa düşürebilir. Hatta bazen ekran başında ağladığımız bile olur. Ancak gördüğümüz o dizi ve programlardan mizah çıkarmakta üstüne olmayan bir kesim var: X kullanıcıları! Gelin, bu hafta televizyon dünyasını mizahına alet ederek herkese mizah şöleni yaşatan kullanıcıları birlikte görelim, birlikte gülelim!
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1. Tarih dizisi derken teknik bir hata olmuş.
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2. Ah Nursema...
3. Öyle demeyin yaa
4. Mercan travmamızı aşamadık.
5. Her şeyi anlatmak deyince de biz:
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6. O da hırslı biriydi öyle demeyelim.
7. Öff öf!
8. Ay bunu hiç fark etmemişiz 😅
9. Ahahah aslında duygusalmış bu film.
10. Bu ne sıcak yav gerçekten.
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11. Danilo Şef çok kötü ağlıyor şu an.
12. Allah korumuş...
13. Haftaya görüşmek üzere!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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