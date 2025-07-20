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Bahar Şahin'in Zalim İstanbul Setinde Şiddete Uğradığı İddialarına Mine Tugay'dan Jet Yanıt!

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul Setinde Şiddete Uğradığı İddialarına Mine Tugay'dan Jet Yanıt!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2025 - 18:11

2019-2020 sezonunda arası Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi o dönem büyük ses getirmişti. Dizide senelerdir tanınan isimlerin yanı sıra, ilk kez bu diziyle adını duyuran ve şöhret basamaklarını ikişer ikişer çıkan isimler de vardı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin de onlardan biriydi. Ancak rol aldığı ilk yapım, Bahar Şahin'in iddialarına göre kendisinde bazı kötü hatıralarla anımsanıyormuş. Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyada bu kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu iddiaları dolaşmaya başladı. Hemen ardından, Mine Tugay'dan iddialara yanıt geldi.

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2019-2020 sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 39. bölümüyle final yapmıştı.

2019-2020 sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 39. bölümüyle final yapmıştı.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven ve Bahar Şahin gibi isimlerin rol aldığı dizi, genç oyuncular için adeta şöhret kapılarını açan bir yapım olmuştu. O genç isimlerden biri olan Bahar Şahin de dizide Ceren karakterine hayat veriyordu.

Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, yıllar sonra gündeme oturan bir iddiada bulundu.

Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, yıllar sonra gündeme oturan bir iddiada bulundu.

Sette bir kadın oyuncunun kendisine 'varoş' dediğini ve her fırsatta dışladığını, psikolojik şiddet uyguladığını ve setteki diğer isimlerin de ona destek olduğunu iddia eden Bahar Şahin'in sözlerinin ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. İddiaların ardından Mine Tugay, X'te TT oldu.

Detaylar:

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde zorbalık ve şiddete uğradığı iddialarına Mine Tugay'dan yanıt geldi.

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde zorbalık ve şiddete uğradığı iddialarına Mine Tugay'dan yanıt geldi.

Mine Tugay, 'Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler...' yazdığı metni Instagram hesabından paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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