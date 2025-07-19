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Hande Erçel ve Barış Arduç'un Başrollerinde Yer Aldığı Gözyaşı Kraliçesi Kadrosuna Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Başrollerinde Yer Aldığı Gözyaşı Kraliçesi Kadrosuna Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 21:41

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolleri paylaşacağı merakla beklenen dizi “Gözyaşı Kraliçesi”, kadrosuna flaş bir ismi daha dahil etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı ve yakışıklı oyuncu Berk Cankat, projeye katılarak heyecanı ikiye katladı. Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde izleyiciyle buluşan Cankat, bu yeni rolüyle yeniden gündeme oturacak gibi duruyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Netflix’te Rüzgara Bırak, Disney+’ta Aşkı Hatırla projelerinde izleyiciyi etkileyen Hande Erçel ve Barış Arduç, üçüncü kez başrolleri paylaştıkları ATV dizisi Gözyaşı Kraliçesi ile izleyiciyle buluşacak.

Netflix’te Rüzgara Bırak, Disney+’ta Aşkı Hatırla projelerinde izleyiciyi etkileyen Hande Erçel ve Barış Arduç, üçüncü kez başrolleri paylaştıkları ATV dizisi Gözyaşı Kraliçesi ile izleyiciyle buluşacak.

Kore’nin fenomen yapımı Queen of Tears’ın yerli uyarlaması olan dizide Erçel “Meyra”, Arduç ise “Selim” karakterini canlandıracak yapım yavaş yavaş beklentileri arşa çıkartırken dizinin kadrosu da birer birer açıklanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu Berk Cankat, hem Ayvalık’ta çekimleri başlayan Zeytin Ağacı’na hem de ATV için hazırlanan Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu Berk Cankat, hem Ayvalık’ta çekimleri başlayan Zeytin Ağacı’na hem de ATV için hazırlanan Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

3. sezon çekimleri başlayan Zeytin Ağacı’nda Yunanlı Yorgo karakterini canlandıracak olan Cankat, aynı zamanda O3 Medya imzalı Gözyaşı Kraliçesi’nde “Ercan” isimli güçlü bir iş insanını oynayacak.

Hande Erçel’in canlandırdığı “Meyra” karakterinin eski sevgilisi olarak sürpriz bir giriş yapan Ercan karakterini canlandıracak Berk Cankat sevenlerini heyecanlandırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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