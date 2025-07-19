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Ala Tokel'in Eski Sevgilisiydi: Futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Ala Tokel'in Eski Sevgilisiydi: Futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 19:53

Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, hem sahada hem aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor! Kariyerindeki yükselişiyle ve Ala Tokel'le yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken genç yıldız, bu kez kalbini Portekizli güzel Oriana Correia’ya kaptırdı. Sosyal medyada birlikte verdikleri romantik pozlar kısa sürede gündem oldu!

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te oynayan Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel bir süre önce yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te oynayan Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel bir süre önce yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.

O dönem parmaklarındaki yüzükle dikkat çeken Ala Tokel evlilik hakkında 'Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum' şeklinde konuşmuştu.

Fakat bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden yaş farklarıyla gündem olan iklilinin ayrılık haberini almıştık.

Fakat bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden yaş farklarıyla gündem olan iklilinin ayrılık haberini almıştık.

Bertuğ Yıldırım ile arasında 7 yaş fark olmasıyla ilgili 'Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Çünkü hissettiklerimiz ve kafamız bir. Başka bir şey düşünmüyoruz. Çok mutluyuz. Ve umarım sonsuza dek sürer. Başka sorusu olan?' ifadelerini kullanan Ala Tokel ayrılık sonrası sözleriyle de gündeme gelmişti.

Ala Tokel'in "Buradan da engellendin koçum" göndermesini yiyen Bertuğ Yıldırım yeni aşkıyla gündeme geldi!

Ala Tokel'in "Buradan da engellendin koçum" göndermesini yiyen Bertuğ Yıldırım yeni aşkıyla gündeme geldi!

Futbol dünyasında aşk rüzgarları esiyor! Fransız ekibi Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın kalbini çalan yeni isim, güzelliğiyle dikkat çeken Oriana Correia Gomes oldu. Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü!

Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan; sosyal medya paylaşımları ve model çekimleriyle hızla popülerlik kazanan Correia 22 yaşında.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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