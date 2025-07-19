Ala Tokel'in Eski Sevgilisiydi: Futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı

Bertuğ Yıldırım ile arasında 7 yaş fark olmasıyla ilgili 'Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Çünkü hissettiklerimiz ve kafamız bir. Başka bir şey düşünmüyoruz. Çok mutluyuz. Ve umarım sonsuza dek sürer. Başka sorusu olan?' ifadelerini kullanan Ala Tokel ayrılık sonrası sözleriyle de gündeme gelmişti.