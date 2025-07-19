Ala Tokel'in Eski Sevgilisiydi: Futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı
Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, hem sahada hem aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor! Kariyerindeki yükselişiyle ve Ala Tokel'le yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken genç yıldız, bu kez kalbini Portekizli güzel Oriana Correia’ya kaptırdı. Sosyal medyada birlikte verdikleri romantik pozlar kısa sürede gündem oldu!
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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te oynayan Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel bir süre önce yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.
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Fakat bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden yaş farklarıyla gündem olan iklilinin ayrılık haberini almıştık.
Ala Tokel'in "Buradan da engellendin koçum" göndermesini yiyen Bertuğ Yıldırım yeni aşkıyla gündeme geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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