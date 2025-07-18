Sosyal Medya Fenomeni Cemile Kaya'nın Eski Hali Ortaya Çıktı!
Sosyal medyada yaptığı yorumlar, sansasyonel çıkışları ve göz önündeki isimlerle yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Cemile Kaya, bu kez de 'eski hali' olduğu iddia edilen karelerle gündeme geldi. Paylaşımlarıyla sürekli dikkat çeken fenomen, sosyal medyada @medyakizi isimli hesap tarafından paylaşılan görüntüler sonrası yeniden gündem oldu!
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Sosyal medya, her geçen gün yeni bir isim gündem oluyor… Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Cemile Kaya!
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Kimi zaman aşk hayatı, kimi zaman dost çevresiyle adından söz ettiren Cemile Kaya son zamanlarda Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.
@medyakizi isimli hesap Cemile Kaya'nın geçmişte çekilmiş olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştı.
O görüntülerin ardından Cemile Kaya'nın bir röportajındaki sözleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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