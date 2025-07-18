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Sosyal Medya Fenomeni Cemile Kaya'nın Eski Hali Ortaya Çıktı!

Sosyal Medya Fenomeni Cemile Kaya'nın Eski Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 01:25

Sosyal medyada yaptığı yorumlar, sansasyonel çıkışları ve göz önündeki isimlerle yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Cemile Kaya, bu kez de 'eski hali' olduğu iddia edilen karelerle gündeme geldi. Paylaşımlarıyla sürekli dikkat çeken fenomen, sosyal medyada @medyakizi isimli hesap tarafından paylaşılan görüntüler sonrası yeniden gündem oldu!

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Sosyal medya, her geçen gün yeni bir isim gündem oluyor… Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Cemile Kaya!

Sosyal medya, her geçen gün yeni bir isim gündem oluyor… Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Cemile Kaya!

Tarzı, doğal paylaşımları ve eğlenceli içerikleriyle özellikle genç kitle tarafından büyük ilgi gören Kaya, TikTok ve Instagram'da yükselişini sürdürüyor.

Özellikle gündelik hayata dair yaptığı yorumlar, makyajsız ve filtresiz videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen isim düşüncelerini de bir o kadar filtresiz dile getiriyor.

Kimi zaman aşk hayatı, kimi zaman dost çevresiyle adından söz ettiren Cemile Kaya son zamanlarda Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Kimi zaman aşk hayatı, kimi zaman dost çevresiyle adından söz ettiren Cemile Kaya son zamanlarda Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Önceki aylarda Nihal Candan’ın cenazesine katılan ve burada gündem olan Cemile Kaya, o gün yaşananların ardından gazetecilere ve kameramanlara çekim yaptıkları için ateş püskürmüştü.

Temmuz başında fenomen Murat Övünç, Cemile Kaya’nın konuşma tarzını ti’ye alarak “peltek” ifadeleriyle gönderme yapmıştı.

@medyakizi isimli hesap Cemile Kaya'nın geçmişte çekilmiş olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştı.

@medyakizi isimli hesap Cemile Kaya'nın geçmişte çekilmiş olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştı.

Gündemden yaşadığı polemikler yaptığı yorumlar ve paylaşımlarıyla bir an olsun düşmeyen Cemile Kaya'nın eski hali olduğu iddia edilen kareleri sosyal medyaya damga vurdu.

O görüntülerin ardından Cemile Kaya'nın bir röportajındaki sözleri ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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