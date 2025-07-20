Yeni Sezon Adım Adım Başlarken MasterChef'te Sık Kullanılan Terimleri Öğrenelim!

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef, yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Şu sıralar ana kadronun yavaş yavaş şekillendiği MasterChef'te izleyenler her gün 'ana kadroya kim girdi?' araması yapıyor. Fakat internette MasterChef'e dair aranan tek şey, yarışmacılar değil.

İzleyenler bilir, MasterChef'te günlük hayatta alışık olmadığımız terimler kullanılır. Pişirme tekniklerinden doğrama tekniklerine MasterChef mutfak teknikleri bizlere birçok şey öğretiyor. Gelin, bu terimleri sezon tam anlamıyla başlamadan bi' öğrenelim.