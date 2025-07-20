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Yeni Sezon Adım Adım Başlarken MasterChef'te Sık Kullanılan Terimleri Öğrenelim!

Yeni Sezon Adım Adım Başlarken MasterChef'te Sık Kullanılan Terimleri Öğrenelim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 13:38

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef, yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Şu sıralar ana kadronun yavaş yavaş şekillendiği MasterChef'te izleyenler her gün 'ana kadroya kim girdi?' araması yapıyor. Fakat internette MasterChef'e dair aranan tek şey, yarışmacılar değil. 

İzleyenler bilir, MasterChef'te günlük hayatta alışık olmadığımız terimler kullanılır. Pişirme tekniklerinden doğrama tekniklerine MasterChef mutfak teknikleri bizlere birçok şey öğretiyor. Gelin, bu terimleri sezon tam anlamıyla başlamadan bi' öğrenelim.

Bağlamak

Bağlamak

Bağlamak, en sık kullanılan MasterChef terimlerinden birisidir. Yoğunlaştırma gibi düşünebileceğiniz bu terim, lezzetlerin birleşmesini sağlar. Örneğin soslarda farklı tatlar birleştirilerek 'bağlanır.'

Tuile

Tuile

Görselde de görmüş olduğunuz Tuile, genellikle tatlılarda kullanılan bir sunum unsurudur. Hem çıtır hem de parlak olan Tuile görüntüsü kadar lezzetiyle de tabağa bir doygunluk kazandırır.

Tuile'in kelime anlamı kiremittir!

Mantolama

Mantolama

Mantolama, pişirme tekniklerinden birisidir. Fakat bu terimi anlatmadan önce mühürleme tekniğinden bahsetmek gerekir. Mühürleme, etin dış tabakasının hızlı ve yüksek ısıda kısa sürede pişirilmesidir.

Mühürlenen etlerin daha sonra yağ ile kısık ateşte pişirimesine ise mantolama denir.

Agar Agar

Agar Agar

Agar Agar, profesyonel mutfaklarda sıklıkla kullanılan bir kıvam vericidir ve jelatin alternatifidir. Özellikle vegan tariflerde tercih edilir. Özel bir kokusu veya tadı yoktur, sadece kıvam verir.

Tekstür

Tekstür

Tekstür, İngilizcedeki 'Texture' kelimesinden gelir. Doku anlamına gelen bu kelime, yemeğin ağızda bıraktığı his demektir. Örneğin yumuşak bir kurabiyenin bıraktığı hisle çıtır bir tatlının verdiği his aynı değildir ve bu tekstür kelimesiyle karşılanır.

Blanching

Blanching

Blanching tekniği, aslında haşlama tekniği olarak da açıklanabilir. Fakat burada, haşlanan ürünün renginin korunması adına yapılan bir adım vardır. Haşlanan meyve, sebze kaynar sudan alındıktan hemen sonra buzla suya atılır ve şoklanır. Böylece hem ürünün rengi hem de besin değerleri korunur.

Surf and Turf

Surf and Turf

Surf and Turf, aslında bir sunum tekniğidir. Bu lüks yemek sunumunda kırmızı et ve deniz ürünleri bir aradadır.

Küvet

Küvet

Küvet, profesyonel mutfaklarda kullanılan bir yardımcıdır. Malzemelerin yıkanması ve karıştırılması işlemleri küvetlerde yapılır. 

Mutfakta hijyen son derece önemlidir ve bu noktada ürünlerin yıkanması, karıştırılması için farklı kapların kullanılması gerekir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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