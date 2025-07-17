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MasterChef Şefleri Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler! Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in Bilinmeyen Yönleri

MasterChef Şefleri Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler! Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in Bilinmeyen Yönleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 16:42

MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Program kadar şeflerin geçmişi de ilgi görüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yaşam öyküleri dikkat çekici detaylarla dolu. Yarışmadaki duruşları kadar özel hayatları da merak ediliyor. İşte MasterChef şeflerinin bilinmeyen yönleri…

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Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bilinmeyenler

Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bilinmeyenler

Bolu’da doğan Mehmet Şef, Türkiye’nin en köklü restoranlarında görev aldıktan sonra kendini geliştirmek için eğitim yolunu tuttu. 2004’te insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı, ardından Amerika’da bir gurme dergide “Trend Chef” olarak yer aldı. Sadece Türkiye’de değil, Fransa’dan Katar’a birçok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2008’de Almanya’daki aşçılar olimpiyatında dünya üçüncüsü oldu. 

Aynı yıl kurduğu Euroturkchefs Culinary Team’in kaptanlığını üstlendi. 2012’de ise Türkiye’yi dünya ikinciliğine taşıdı. Berlin Film Festivali’nin gala yemeklerinden, fusion mutfağı Türkiye’ye taşımasına kadar her adımı başarılarla dolu. Ancak en dikkat çeken detaylardan biri, mesleğine olan tutkusu nedeniyle yaşadığı bir kaza: elini kıyma makinesine kaptırarak üç parmağını kaybetti. Bugün bu kazaya rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Danilo Zanna Hakkında Bilinmeyenler

Danilo Zanna Hakkında Bilinmeyenler

İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkıp Türkiye’nin en sevilen ekran yüzlerinden biri haline gelmek kolay değil. Ama Danilo Zanna bunu başardı. Aşçı bir ailede büyüdü, çocuk yaşta mutfağa girdi. Eğitimini gastronomi üzerine aldı, bilgilerini İtalyan ustalarla çalışarak pekiştirdi. Sonra hayatına bir Türk kadını, Tuğçe Demirbilek girdi. Türkiye’ye yerleşti, evlendi, bir oğlu oldu. 

İstanbul’da “The Pizza Co”yu açtı, televizyona adım attı. “Zahide ile Hayata Yetiş”, “İtalyan İşi”  ve 'Elin Oğlu' gibi programlarla tanındı.Kadir Has Üniversitesi’nde İtalyan mutfağı üzerine workshoplar veriyor, restoran işletiyor. 2019’da MasterChef jürisine katıldı ve o günden beri enerjisiyle programın en neşeli yüzü olmaya devam ediyor.

Somer Sivrioğlu Hakkında Bilinmeyenler

Somer Sivrioğlu Hakkında Bilinmeyenler

İstanbul Kadıköy’de başlayan mutfak yolculuğu, Avustralya sahillerine kadar uzandı. Somer Sivrioğlu mutfağı annesinin restoranında tanıdı. Sonra Bilkent’te Turizm ve Otelcilik okudu. Ama yetmedi, 1995’te yüksek lisans için Sydney’e gitti. Eğitim alırken mutfaklarda çalıştı, işin pratiğini de öğrendi. Wagamama restoranında yönetici oldu, sonra kendi markasını kurdu: Efendy. Ardından Anason geldi. İki restoran da Türk mutfağını Avustralya’ya taşıdı.

Bir yandan 'Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera' adında kitap yazdı, bir yandan radyo programları sundu, köşe yazıları yazdı. Hatta MasterChef Avustralya’ya konuk jüri olarak bile katıldı. 2018’den bu yana ise Türkiye’de MasterChef jürisinde yer alıyor. Hem eğitmen, hem işletmeci, hem de Türk mutfağının yurtdışındaki güçlü temsilcilerinden.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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