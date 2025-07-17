MasterChef Şefleri Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler! Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in Bilinmeyen Yönleri

Bolu’da doğan Mehmet Şef, Türkiye’nin en köklü restoranlarında görev aldıktan sonra kendini geliştirmek için eğitim yolunu tuttu. 2004’te insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı, ardından Amerika’da bir gurme dergide “Trend Chef” olarak yer aldı. Sadece Türkiye’de değil, Fransa’dan Katar’a birçok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2008’de Almanya’daki aşçılar olimpiyatında dünya üçüncüsü oldu.

Aynı yıl kurduğu Euroturkchefs Culinary Team’in kaptanlığını üstlendi. 2012’de ise Türkiye’yi dünya ikinciliğine taşıdı. Berlin Film Festivali’nin gala yemeklerinden, fusion mutfağı Türkiye’ye taşımasına kadar her adımı başarılarla dolu. Ancak en dikkat çeken detaylardan biri, mesleğine olan tutkusu nedeniyle yaşadığı bir kaza: elini kıyma makinesine kaptırarak üç parmağını kaybetti. Bugün bu kazaya rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.