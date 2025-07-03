Set Çalışanı, "MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Detayları Tek Tek Açıklayarak Cevap Verdi!
Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'te üçlü düellolar devam ediyor. Yarışmacıların ana kadroya kalmak için ter döktüğü yarışmada birbirinden iddialı isimlerle tanışıyoruz.
Her sezon olduğu gibi bu sezon da 'MasterChef kurgu mu?' sorusu gündem oldu. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, iddiaları detaylarıyla açıkladı.
Kaynak: Yener Yalçın / TikTok
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MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ana kadrosu belirlenmek üzere!
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İlk turun ardından üçlü düelloların yapıldığı MasterChef için her sezon olduğu gibi bu sezon da "MasterChef kurgu mu?" sorusu gündeme geldi.
Yener Yalçın'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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