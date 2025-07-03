Set Çalışanı, "MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Detayları Tek Tek Açıklayarak Cevap Verdi!

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kendisine gelen bu soruyu detaylarıyla açıkladı. Şeflerin bazı söylediklerinin montajda kesildiğini açıklayan Yener Yalçın, izleyicilerde merak unsuru kalması için şefler ve yarışmacılar arasındaki konuşmaların bir bölümünün kesildiğini ve bunun normal olduğunu söyledi. Ayrıca başka yemek programlarında görselin güzel görünmesi için yemeklerin tam pişirilmediğini söyleyen Yalçın, MasterChef'te ekibin yapılan yemekleri yemesinin de o yemeklerin gerçekten yapıldığını kanıtladığını dile getirdi.