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Set Çalışanı, "MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Detayları Tek Tek Açıklayarak Cevap Verdi!

Set Çalışanı, "MasterChef Kurgu mu?" Sorusuna Detayları Tek Tek Açıklayarak Cevap Verdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 14:05

Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'te üçlü düellolar devam ediyor. Yarışmacıların ana kadroya kalmak için ter döktüğü yarışmada birbirinden iddialı isimlerle tanışıyoruz. 

Her sezon olduğu gibi bu sezon da 'MasterChef kurgu mu?' sorusu gündem oldu. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, iddiaları detaylarıyla açıkladı.

Kaynak: Yener Yalçın / TikTok

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MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ana kadrosu belirlenmek üzere!

MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun ana kadrosu belirlenmek üzere!

TV 8'in Survivor'la birlikte en sevilen programlarından biri olan MasterChef, gelmiş geçmiş en sevilen yarışma programlarından biri. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'ye kazandırdığı format 2025 sezonuyla başladı.

İlk turun ardından üçlü düelloların yapıldığı MasterChef için her sezon olduğu gibi bu sezon da "MasterChef kurgu mu?" sorusu gündeme geldi.

İlk turun ardından üçlü düelloların yapıldığı MasterChef için her sezon olduğu gibi bu sezon da "MasterChef kurgu mu?" sorusu gündeme geldi.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kendisine gelen bu soruyu detaylarıyla açıkladı. Şeflerin bazı söylediklerinin montajda kesildiğini açıklayan Yener Yalçın, izleyicilerde merak unsuru kalması için şefler ve yarışmacılar arasındaki konuşmaların bir bölümünün kesildiğini ve bunun normal olduğunu söyledi. Ayrıca başka yemek programlarında görselin güzel görünmesi için yemeklerin tam pişirilmediğini söyleyen Yalçın, MasterChef'te ekibin yapılan yemekleri yemesinin de o yemeklerin gerçekten yapıldığını kanıtladığını dile getirdi.

Yener Yalçın'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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