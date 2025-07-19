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Engin Akyürek’li Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar’a Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Engin Akyürek’li Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar’a Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 16:48

Show TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni sezon dizisi Bereketli Topraklar için kadro yavaş yavaş netleşiyor. Safa Önal'ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden uyarlanacak olan dizinin senaristliği Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç‘ta olacak. Yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın var. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aşiret temalı dizide başrol Engin Akyürek olacak ve Ömer karakterine hayat verecek.

Aşiret temalı dizide başrol Engin Akyürek olacak ve Ömer karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncularımızdan Sarp Akkaya da Ömer karakterinin kardeşi olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer kardeşlerinin de Bilal Yiğit Koçak olacağı açıklanmıştı.

Kız kardeşleri Seyhan’ın ise Bahar Süer olacağı açıklandı.

Kız kardeşleri Seyhan’ın ise Bahar Süer olacağı açıklandı.

Güzel oyuncu Bereketoğlu ailesinin tek kızı rolünde. Dizide başrol kadın oyuncunun kim olacağı belli değil. Hikaye Adana’da geçecek, çekimler içinse Eylül ayı düşünülüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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aşiret fetişi bitmiyor memlekette. kendi kararlarını veren, kendi değerlerini taşıyan ve yaşayan bir birey, bir insan olunamaması için sosyal, kültürel, poli... Devamını Gör