Engin Akyürek’li Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar’a Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Show TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni sezon dizisi Bereketli Topraklar için kadro yavaş yavaş netleşiyor. Safa Önal'ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden uyarlanacak olan dizinin senaristliği Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç‘ta olacak. Yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın var. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş