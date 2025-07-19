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Halef Dizisi Oyuncuları Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’den Fotoğraf Geldi!

Halef Dizisi Oyuncuları Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’den Fotoğraf Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 14:26

NOW, yeni sezon için dizi hazırlığında. Halef projesi Aybüke Pusat’ın başrolde olmasıyla epey gündeme geldi. Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a dizi, film teklifleri peş peşe gelmişti. Oyuncu ise sezon için Halef’e imza attı. Dizide Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen de başrollerde olacak. Ekibin bir arada yaptığı paylaşım ise beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!

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Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’li proje şimdiden heyecan yarattı.

Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’li proje şimdiden heyecan yarattı.

NOW’da seyirciyle buluşacak olan Halef: Köklerin Çağrısı projesinin yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor. Senaryoda Ercan Uğur, yönetmen koltuğunda ise Deniz Çelebi Dikilitaş var.

Oyuncuların yaptığı bu paylaşıma ise beğeni yağdı.

Oyuncuların yaptığı bu paylaşıma ise beğeni yağdı.

Bolca aşk hikayesi izleyeceğiz. Kadrodaki güçlü isimlerin bol reyting getireceğine eminiz! Bakalım oyuncuların uyumları nasıl olacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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