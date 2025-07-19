Nevra Serezli ‘den Demet Özdemir’e Övgüler Yağdı: “İlk Dizisinden Beri İzliyorum”

2013’te Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle ilk kez ekranlara çıkan Özdemir’in enerjisi bu mesleğe öylesine uyumluydu ki, bizler de kendisini ekranlara çok yakıştırmıştık. Yıllar geçtikçe yer aldığı projelerle birlikte de kendini geliştirme fırsatı bulan güzel oyuncumuz şimdilerde Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor.