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Nevra Serezli ‘den Demet Özdemir’e Övgüler Yağdı: “İlk Dizisinden Beri İzliyorum”

Nevra Serezli ‘den Demet Özdemir’e Övgüler Yağdı: “İlk Dizisinden Beri İzliyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 10:25

Yılların oyuncusu Nevra Serezli, sektöre yön veren isimlerden. Usta oyunculuğuyla da birçok yeni isme ilham oluyor. Zaman zaman usta oyuncuların görece yeni oyunculardan, genç oyunculardan beğendiği isimleri dile getirdiği röportajlara rastlayabiliyoruz. Nevre Serezli de bir programda günümüz oyuncularından Demet Özdemir’e övgüleriyle dikkat çekti. Gelin önce o anları dinleyelim!

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İşte o anlar 👇

80 yaşında olan usta oyuncu sektörün değerlerinden.

80 yaşında olan usta oyuncu sektörün değerlerinden.

Birçok projede yer alan Nevra Serezli özellikle Sihirli Annem dizisinde Dudu Peri karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Metin Serezli ile olan dillere destan aşkları da imrendiren bir hikaye olarak konuşulurdu.

Serezli’nin yeni dönem oyunculardan Demer Özdemir beğenisi dikkat çekti.

Serezli’nin yeni dönem oyunculardan Demer Özdemir beğenisi dikkat çekti.

2013’te Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle ilk kez ekranlara çıkan Özdemir’in enerjisi bu mesleğe öylesine uyumluydu ki, bizler de kendisini ekranlara çok yakıştırmıştık. Yıllar geçtikçe yer aldığı projelerle birlikte de kendini geliştirme fırsatı bulan güzel oyuncumuz şimdilerde Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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