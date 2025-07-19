Nevra Serezli ‘den Demet Özdemir’e Övgüler Yağdı: “İlk Dizisinden Beri İzliyorum”
Yılların oyuncusu Nevra Serezli, sektöre yön veren isimlerden. Usta oyunculuğuyla da birçok yeni isme ilham oluyor. Zaman zaman usta oyuncuların görece yeni oyunculardan, genç oyunculardan beğendiği isimleri dile getirdiği röportajlara rastlayabiliyoruz. Nevre Serezli de bir programda günümüz oyuncularından Demet Özdemir’e övgüleriyle dikkat çekti. Gelin önce o anları dinleyelim!
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80 yaşında olan usta oyuncu sektörün değerlerinden.
Serezli’nin yeni dönem oyunculardan Demer Özdemir beğenisi dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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