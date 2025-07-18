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NOW’dan Yeni Bir Hamle: NOW Spor Kanalı Kuruldu!

NOW’dan Yeni Bir Hamle: NOW Spor Kanalı Kuruldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 15:01

NOW, spor kanalını duyurdu. NOW Spor adıyla 2025-2026 sezonu boyunca gelişmeler aktarılacak. Haberler hem ekranlarda hem de YouTube’da izleyiciyle buluşacak. Peki ya kadroda kimler olacak? Gelin detaylara geçelim!

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Öncelikle bu sezon için NOW Spor’un ayrı bir kanalı olmayacak.

Öncelikle bu sezon için NOW Spor’un ayrı bir kanalı olmayacak.

Haberler NOW ekranları ve YouTube’da paylaşılacak. İçerikler ise daha çok futbola dair olacak. Kanalın izlenme oranlarına göre ayrı bir televizyon kanalı haline gelmesi ihtimali de var.

Duyurulan ilk ekip ise sektörün başarılı isimlerinden oluşuyor.

Duyurulan ilk ekip ise sektörün başarılı isimlerinden oluşuyor.

  • Ersin Düzen

  • Volkan Demirel

  • Tümer Metin

  • Tugay Kerimoğlu

  • Yağız Sabuncuoğlu

  • Emre Özcan

  • Uğur Karakullukçu

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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