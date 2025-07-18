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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in Sevdiğim Sensin Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in Sevdiğim Sensin Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 10:17

Sezonun merakla beklenen projelerinden Sevdiğim Sensin dizisi için hazırlıklar sürüyor. Dizide başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşacak. Doğu temalı dizilerimizden bir yenisi olmaya aday Sevdiğim Sensin’in çekimleri Ağrı’da başlayacak. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye katılan yeni oyuncuyu duyurdu. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Sevdiğim Sensin projesiyle ilk kez bir araya gelecek.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Sevdiğim Sensin projesiyle ilk kez bir araya gelecek.

Gökçen Usta’nın yönettiği, Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı proje Ay Yapım imzalı olacak. Uzak Şehir dizisinin geçtiğimiz sezona damga vurmasıyla birlikte aşiret temalı, Doğu’da hayat bulan dizilerde bir artış olacağı kesinken ilk adım Sevdiğim Sensin ile geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye dahil olan isim Umutcan Ütebay oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye dahil olan isim Umutcan Ütebay oldu.

Birçok projede yer alan ve son yıllarda yıldızı parlayan Umutcan Ütebay, dizide Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi yakınlığında gördüğü arkadaşı olan Kadir’e hayat verecek. 

Dizinin henüz nerede yayınlanacağı ve çekimlerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Merakla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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