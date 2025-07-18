Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in Sevdiğim Sensin Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Birçok projede yer alan ve son yıllarda yıldızı parlayan Umutcan Ütebay, dizide Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi yakınlığında gördüğü arkadaşı olan Kadir’e hayat verecek.

Dizinin henüz nerede yayınlanacağı ve çekimlerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Merakla bekliyoruz!