Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in Sevdiğim Sensin Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
Sezonun merakla beklenen projelerinden Sevdiğim Sensin dizisi için hazırlıklar sürüyor. Dizide başrolleri Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşacak. Doğu temalı dizilerimizden bir yenisi olmaya aday Sevdiğim Sensin’in çekimleri Ağrı’da başlayacak. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye katılan yeni oyuncuyu duyurdu. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Sevdiğim Sensin projesiyle ilk kez bir araya gelecek.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye dahil olan isim Umutcan Ütebay oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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