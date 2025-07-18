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MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 17 Temmuz Perşembe 6. İsim Kim Oldu?

MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 17 Temmuz Perşembe 6. İsim Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 09:06

MasterChef 2025 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroda yer edinebilmek için canla başla mücadele ederken, tüm hünerlerini sergiliyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk beş isim netleşmişti. MasterChef 2025'te 17 Temmuz Perşembe akşamı ana kadroya girmeye hak kazanan 5. isim kim oldu?

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MasterChef yarışması her sezon olduğu gibi bu sezonda da ekranlara damga vuruyor.

MasterChef yarışması her sezon olduğu gibi bu sezonda da ekranlara damga vuruyor.

Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk beş isim sırasıyla; Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal olmuştu. Şimdiyse 6. isim belli oldu.

Ana kadroya dahil olan 6. isim Sercan Şahinoğlu oldu.

Ana kadroya dahil olan 6. isim Sercan Şahinoğlu oldu.

Yarışmacı ilk turda kırmızı soslu bonfile yaparak jürilerden evet aldı. İkinci turda ise ratatouille yaparak final turuna yükseldi.

Ana kadro seçmelerinin ilk turunda ise imam bayıldı yaparak beğenileri kazanırken son olarak Amasya elmasını yaratıcı kullanarak bir yemek hazırlamaları istenmişti. Sercan Şahinoğlu yemekleriyle rakiplerini geride bıraktı ve ana kadroya yükselen isim oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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