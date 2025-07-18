MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 17 Temmuz Perşembe 6. İsim Kim Oldu?

MasterChef 2025 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroda yer edinebilmek için canla başla mücadele ederken, tüm hünerlerini sergiliyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk beş isim netleşmişti. MasterChef 2025'te 17 Temmuz Perşembe akşamı ana kadroya girmeye hak kazanan 5. isim kim oldu?