MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 17 Temmuz Perşembe 6. İsim Kim Oldu?
MasterChef 2025 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroda yer edinebilmek için canla başla mücadele ederken, tüm hünerlerini sergiliyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk beş isim netleşmişti. MasterChef 2025'te 17 Temmuz Perşembe akşamı ana kadroya girmeye hak kazanan 5. isim kim oldu?
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MasterChef yarışması her sezon olduğu gibi bu sezonda da ekranlara damga vuruyor.
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Ana kadroya dahil olan 6. isim Sercan Şahinoğlu oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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