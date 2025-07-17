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Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu İddialı "Kıskanmak" Dizisinde

Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu İddialı "Kıskanmak" Dizisinde

yerli dizi yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 16:40

Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen 'Kıskanmak' dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan oyuncu, Kıskanmak dizisinde Nalan'a hayat verecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Ay Yapım’ın yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı büyük projelerden biri olan “Kıskanmak” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor.

Ay Yapım’ın yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı büyük projelerden biri olan “Kıskanmak” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturacağı dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alıyor. Provaların ay sonunda başlaması planlanan dizide güçlü bir oyuncu kadrosu bir araya geliyor.

Başrollerde Özgü Namal “Seniha”, Mehmet Günsür “Halit”, Selahattin Paşalı “Nüzhet”, Hafsanur Sancaktutan “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kadro tamamlanırken Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen isminin diziye dahil olduğunu açıkladı.

Kadro tamamlanırken Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen isminin diziye dahil olduğunu açıkladı.

Kadroya son olarak, “Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle dikkat çeken Beril Pozam dahil oldu. Genç oyuncu, “Kıskanmak”ta Halit’in ailesinin uygun bir gelin adayı olarak seçtiği “Nalan” karakterine hayat verecek.

Yeni sezonda dram ve entrikayı bir araya getirmesi beklenen bu yapım, şimdiden izleyicinin merakla beklediği projeler arasında yerini aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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