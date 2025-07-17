Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu İddialı "Kıskanmak" Dizisinde
Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen 'Kıskanmak' dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan oyuncu, Kıskanmak dizisinde Nalan'a hayat verecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ay Yapım’ın yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı büyük projelerden biri olan “Kıskanmak” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor.
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Kadro tamamlanırken Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen isminin diziye dahil olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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