Final Kararı Alınmıştı: NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisi Bu Hafta da Yok!
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NOW'ın yaz sezonu için yayınlamaya başladığı Çift Kişlik Oda dizisi ani final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.
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10 Temmuz günü yayınlanması beklenen 7. bölüm düşük reklam gelirleri nedeniyle bugüne (17 Temmuz) ertelenmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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