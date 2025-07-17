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Final Kararı Alınmıştı: NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisi Bu Hafta da Yok!

Final Kararı Alınmıştı: NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisi Bu Hafta da Yok!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 14:49

NOW'ın büyük umutlarla başlayan yaz dizisi Çift Kişilik Oda, düşük bulunan reytingler ve reklam gelirinin az olmasıyla final kararı almıştı. Dizi 8. bölümde final yapacak olsa da yeni bölüm bir türlü yayınlanamıyor. Çift Kişilik Oda'nın 17 Temmuz günü yayınlanması beklenen 7. bölümü yine ertelendi.

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NOW'ın yaz sezonu için yayınlamaya başladığı Çift Kişlik Oda dizisi ani final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

NOW'ın yaz sezonu için yayınlamaya başladığı Çift Kişlik Oda dizisi ani final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yaz sezonunda olmamıza rağmen hiç de fena olmayan reytingler alan Çift Kişilik Oda için 8. bölümde final kararı alındı. Sevilen dizinin finali hem oyuncuları hem seyirciyi derinden üzerken bambaşka bir sorun meydana geldi. 

8. bölümüyle final yapması beklenen Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü tam iki haftadır yayınlanamıyor!

10 Temmuz günü yayınlanması beklenen 7. bölüm düşük reklam gelirleri nedeniyle bugüne (17 Temmuz) ertelenmişti.

10 Temmuz günü yayınlanması beklenen 7. bölüm düşük reklam gelirleri nedeniyle bugüne (17 Temmuz) ertelenmişti.

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü yayınlanacak derken NOW yeni kararıyla tekrardan dumur etti. NOW, Çift Kişilik Oda'yı 17 Temmuz yayın akışından kaldırdı ve dizi bir hafta daha ertelendi.

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü 24 Temmuz günü yayınlanırsa final 31 Temmuz'da gösterilecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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