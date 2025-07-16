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Hudutsuz Sevda'nın Senaristi Bahadır Özdener, Vefat Eden Emre Törün İçin Veda Mesajı Yayınladı

Hudutsuz Sevda'nın Senaristi Bahadır Özdener, Vefat Eden Emre Törün İçin Veda Mesajı Yayınladı

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2025 - 20:45

Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterine hayat veren Emre Törün, henüz 53 yaşındayken Balıkesir'de vefat etti. Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün için Instagram hesabından veda paylaşımı yayınladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.

NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.

Birsen Altuntaş, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oyuncunun hastalığının karaciğerine sıçradığını ve son isteği olarak Akçay'a götürüldüğünü açıklamıştı.

Emre Törün, henüz 53 yaşındayken Akçay'da vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Törün için 17 Temmuz günü saat 15.00’te Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde veda töreni yapılacağı duyuruldu. Birsen Altuntaş, törenin ardından Emre Törün'ün ikindi namazına müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün'e veda mesajı yayınladı.

Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün'e veda mesajı yayınladı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda dizilerinde beraber çalıştığı Törün'e veda eden Özdener, paylaşımında “Çok beyefendi bir insan, harika bir oyuncuyu kaybettik. Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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