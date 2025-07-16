Hudutsuz Sevda'nın Senaristi Bahadır Özdener, Vefat Eden Emre Törün İçin Veda Mesajı Yayınladı
Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterine hayat veren Emre Törün, henüz 53 yaşındayken Balıkesir'de vefat etti. Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün için Instagram hesabından veda paylaşımı yayınladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.
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Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün'e veda mesajı yayınladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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