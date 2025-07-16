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Devrim Özkan'ın Final Kararıyla İzleyiciyi Şoka Sokan Çift Kişilik Oda'daki Partnerine Vedası Duygulandırdı

Devrim Özkan'ın Final Kararıyla İzleyiciyi Şoka Sokan Çift Kişilik Oda'daki Partnerine Vedası Duygulandırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 14:35

NOW TV'de yaz sezonu yayınlanmaya başlayan Çift Kişilik Oda, kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak dizinin reklam gelirlerinin yetersizliği ve reytinglerde beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle dizi için erken final kararı alındı. 8. bölümüyle gelecek hafta ekrana veda edecek dizinin final çekimleri tamamlandı. Başrollerden Devrim Özkan'ın, Ulaş Tuna Astepe'ye vedası duygulandırdı.

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Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.

Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi beklentileri epey yükseltmişti. Bir yaz dizisi olarak da izleyici, diziden beklediğini almış görünüyordu. Ancak reklam gelirlerindeki düşüklük ve reytinglerin istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle kanal, dizi için erken final kararı aldı.

8. bölümde final yapacak Çift Kişilik Oda'nın son set günü dündü.

8. bölümde final yapacak Çift Kişilik Oda'nın son set günü dündü.

Duygusal anların yaşandığı setten pek çok fotoğraf paylaşıldı. Devrim Özkan'ın art arda yaptığı paylaşımlardan biri de partneri Ulaş Tuna Astepe içindi. Ünlü oyuncu, partnerine, 'Ne odası? Sensiz? İyi ki sendin oyun arkadaşım. İyi ki.' yazdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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