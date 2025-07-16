Devrim Özkan'ın Final Kararıyla İzleyiciyi Şoka Sokan Çift Kişilik Oda'daki Partnerine Vedası Duygulandırdı
NOW TV'de yaz sezonu yayınlanmaya başlayan Çift Kişilik Oda, kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak dizinin reklam gelirlerinin yetersizliği ve reytinglerde beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle dizi için erken final kararı alındı. 8. bölümüyle gelecek hafta ekrana veda edecek dizinin final çekimleri tamamlandı. Başrollerden Devrim Özkan'ın, Ulaş Tuna Astepe'ye vedası duygulandırdı.
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Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.
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8. bölümde final yapacak Çift Kişilik Oda'nın son set günü dündü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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