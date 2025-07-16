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Milyoner'de İlk Soruda Joker Kullanmasıyla Gündem Olan Yarışmacı, Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı!

Milyoner'de İlk Soruda Joker Kullanmasıyla Gündem Olan Yarışmacı, Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 10:31

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne ilk soruda joker kullanan yarışmacı damga vurdu. Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı, 2 bin TL değerindeki ilk soruda “Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler” gibi ifadelerin hangisinin tanıtımında yer aldığı sorusunu seyircilere sormuştu. Merve İrem Taşdemir'in ünlü futbolcunun eşi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Mynet

Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/unlu-fu...
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Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu.

Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu.

İlk soruda kullandığı jokerle dikkat çeken yarışmacı, 'Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler” gibi ifadelerin hangisinin tanıtımında yer aldığı sorusunu seyircilere sormuştu. % 76'lık cevaba güvenen yarışmacı, soruyu doğru yanıtlamayı başarmıştı.

Merve İrem Taşdemir'in, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen Emre Taşdemir'in eşi olduğu ortaya çıktı.

Merve İrem Taşdemir'in, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen Emre Taşdemir'in eşi olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan Merve İrem Taşdemir'in, ünlü futbolcunun eşi olduğu öğrenildi. Merve İrem Taşdemir, yarışma sonrası Instagram hesabından 'Benim için harika bir deneyimdi. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum programda yarıştım. İnanılmaz keyifli inanılmaz eğlenceli ve bir kez olacak bir şey 🤍 Beni destekleyen herkese ve @atvmilyoner ekibine çok teşekkür ederim. Sorularım bayağı zordu ama olsun 🤓' yazdığı bir paylaşım yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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