Milyoner'de İlk Soruda Joker Kullanmasıyla Gündem Olan Yarışmacı, Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı!

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan Merve İrem Taşdemir'in, ünlü futbolcunun eşi olduğu öğrenildi. Merve İrem Taşdemir, yarışma sonrası Instagram hesabından 'Benim için harika bir deneyimdi. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum programda yarıştım. İnanılmaz keyifli inanılmaz eğlenceli ve bir kez olacak bir şey 🤍 Beni destekleyen herkese ve @atvmilyoner ekibine çok teşekkür ederim. Sorularım bayağı zordu ama olsun 🤓' yazdığı bir paylaşım yaptı.