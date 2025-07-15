Bomba İddia: Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Yeni Sezonun İddialı Dizisiyle Görüşüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizilerin kadrolarıyla ilgili gelişmeler tamamlanmak üzere. Birbirinden ünlü isimlerin ekranlara döneceği sezonda hangi diziyi izleyeceğimize karar vermek epey zorlayıcı olacak.
Hazırlıklar sürerken sezonun iddialı dizilerinden biri de Güzelkoy oldu. Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'nun dahil olduğu Güzelkoy'la ilgili Birsen Altuntaş önemli bir gelişmeyi aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonla ilgili yepyeni ve iddialı dizilerin kadroları ve konuları netleşmeye başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş da Güzelkoy'la görüşüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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