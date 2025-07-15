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Kadro Şekilleniyor: "Kıskanmak" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Kadro Şekilleniyor: "Kıskanmak" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 17:46

NOW'ın yeni sezon için merak edilen işlerinden 'Kıskanmak' dizisinin kadrosu şekilleniyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir, Mehmet Günsür'ün kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in annesini canlandırması için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kıskanmak" dizisi bomba gibi bir kadroyla geliyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kıskanmak" dizisi bomba gibi bir kadroyla geliyor.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kıskanmak, Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Ayda Aksel, Hande Doğandemir gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti. Dizinin başrol karakterlerinden Mükerrem için hala arayış sürerken Birsen Altuntaş, Mükerrem'in annesi Şaziye için sürpriz oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Mükerrem'in annesi Şaziye'yi İpek Tuzcuoğlu'nun canlandıracağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Mükerrem'in annesi Şaziye'yi İpek Tuzcuoğlu'nun canlandıracağını açıkladı.

Ağustos ayınca sete çıkacak olan Kıskanmak dizisiyle anlaşan İpek Tuzcuoğlu, böylece Safir dizisinin ardından setlere geri dönüyor. Yeni dizide canlandıracağı anne karakteriyle nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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