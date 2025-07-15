Kadro Şekilleniyor: "Kıskanmak" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
NOW'ın yeni sezon için merak edilen işlerinden 'Kıskanmak' dizisinin kadrosu şekilleniyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir, Mehmet Günsür'ün kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in annesini canlandırması için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kıskanmak" dizisi bomba gibi bir kadroyla geliyor.
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Birsen Altuntaş, Mükerrem'in annesi Şaziye'yi İpek Tuzcuoğlu'nun canlandıracağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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