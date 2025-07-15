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Burçin Terzioğlu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrol Oyuncusu Oldu!

Burçin Terzioğlu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrol Oyuncusu Oldu!

yerli dizi Burçin Terzioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 16:47

Son olarak 2021 yılında yayınlanan 'Yalancı' dizisinde izlediğimiz Burçin Terzioğlu, televizyona geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu'nun yeni sezonda yayınlanacak 'Güzelkoy' dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izlediğimiz Burçin Terzioğlu, uzunca bir süredir televizyondan uzak.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izlediğimiz Burçin Terzioğlu, uzunca bir süredir televizyondan uzak.

2021 yılında yayınlanan Yalancı'nın ardından televizyon dizilerinde göremediğimiz Terzioğlu'nun sıradaki projesi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Neyse ki güzel haberi Birsen Altuntaş verdi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burçin Terzioğlu, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan 'Güzelkoy'un başrol oyuncusu oldu!

Burçin Terzioğlu'na eşlik edecek oyuncu ise Gökçe Eyüboğlu'ndan başkası değil!

Burçin Terzioğlu'na eşlik edecek oyuncu ise Gökçe Eyüboğlu'ndan başkası değil!

İki oyuncunun başrolde yer alacağı Güzelkoy için Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu'nun “Leman”, Gökçe Eyüboğlu'nun ise “Suzan” rollerine hayat vereceğini belirtti.

Temmuz sonunda Urla ve Seferihisar'da çekimlerine başlanacak olan dizinin eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Başrolde Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının yer alacağı dizi için oyuncu seçmeleri devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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