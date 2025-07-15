Burçin Terzioğlu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrol Oyuncusu Oldu!
Son olarak 2021 yılında yayınlanan 'Yalancı' dizisinde izlediğimiz Burçin Terzioğlu, televizyona geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu'nun yeni sezonda yayınlanacak 'Güzelkoy' dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Yalancı" dizisinde izlediğimiz Burçin Terzioğlu, uzunca bir süredir televizyondan uzak.
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Burçin Terzioğlu'na eşlik edecek oyuncu ise Gökçe Eyüboğlu'ndan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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