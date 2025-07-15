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ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisinin Kadrosunda Flaş Gelişme

ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisinin Kadrosunda Flaş Gelişme

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 12:57

ATV'nin yeni sezon onayı alan dizileri arasında bulunan Can Borcu dizisinin 2. sezon çekimlerine az bir zaman kaldı. Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, Can Borcu dizisinin kadrosunda flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanalların yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Popüler dizilerin adresi olan ATV, yeni sezon onayı verdiği iki dizisi için harekete geçti.

Kanalların yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Popüler dizilerin adresi olan ATV, yeni sezon onayı verdiği iki dizisi için harekete geçti.

Can Borcu ve Kuruluş Osman dizilerine yeni sezon onayı veren ATV, ayrıca yaz dönemi için Aile Saadeti dizisini ekrana getirdi.

NTC Medya’nın ATV için çektiği “Can Borcu” dizisinde önemli bir gelişme oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisinin kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisinin yönetmeni değişiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisinin yönetmeni değişiyor.

Altuntaş, Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu'nun yönetmeni Semih Bağcı'nın yine NTC Medya'nın projesi olan 'Güzelköy'ün yönetmenliğine geçtiğini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisinin yeni yönetmeni Hülya Bilban oldu.

Birsen Altuntaş, Can Borcu'nun kadrosuna yeni oyuncuların da dahil olacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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