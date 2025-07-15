ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisinin Kadrosunda Flaş Gelişme
ATV'nin yeni sezon onayı alan dizileri arasında bulunan Can Borcu dizisinin 2. sezon çekimlerine az bir zaman kaldı. Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, Can Borcu dizisinin kadrosunda flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanalların yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Popüler dizilerin adresi olan ATV, yeni sezon onayı verdiği iki dizisi için harekete geçti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisinin yönetmeni değişiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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