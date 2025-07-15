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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Balkondan Düştüğü Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Balkondan Düştüğü Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 11:52

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez yayınladığı sezon finali bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. Silahların patladığı Şerbo'nun sezon finali seyircinin kafasında devasa soru işaretleri yarattı. Heyecanın asla bitmediği bu bölümde silah patlamalarının yanı sıra Nilay'ın balkondan düştüğü sahne apayrı bir detay olarak kaldı. Nilay'ın yeni sezonda neler yaşayacağına dair senaryolar kafamızı kurcalarken X'te Nilay'ın balkondan düştüğü sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü seyirci olarak tüylerimizi diken diken etti.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü seyirci olarak tüylerimizi diken diken etti.

Annesi Pembe'nin ölümünün ardından bir türlü toparlayamayan Mustafa, sezon finalinde Işıl ve Koray'ın cinayet işlediğini öğrenince cinnetin eşiğine gelmiş ve silahıyla ortalığı birbirine katmıştı. Koray, Işıl ve Fatih'in vurulduğu Şerbo'da kimin ölüp kimin kalacağı merak edilirken bir diğer detay da Nilay'ın balkondan düşmesi olmuştu.

Mustafa'nın silahı olduğunu haber vermeye çalışırken balkondan düşen Nilay'ın yeni sezonda neler yaşayacağına dair hepimizin kafasında türlü teoriler dolaşırken X'te o sahneye dair kamera arkası yayınlandı.

Nilay'ın balkondan düştüğü sahne için manken kullanan Şerbo ekibinin çekim yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.

Nilay'ın balkondan düştüğü sahne için manken kullanan Şerbo ekibinin çekim yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.

Kamera arkası görüntüsünün yayınlanmasıyla sezon finali yeniden aklımıza düştü ve heyecanımız ikiye katlandı. Bakalım Şerbo'da yeni sezonda neler olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti sezon finalinin kamera arkası:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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