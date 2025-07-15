Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Balkondan Düştüğü Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez yayınladığı sezon finali bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. Silahların patladığı Şerbo'nun sezon finali seyircinin kafasında devasa soru işaretleri yarattı. Heyecanın asla bitmediği bu bölümde silah patlamalarının yanı sıra Nilay'ın balkondan düştüğü sahne apayrı bir detay olarak kaldı. Nilay'ın yeni sezonda neler yaşayacağına dair senaryolar kafamızı kurcalarken X'te Nilay'ın balkondan düştüğü sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü seyirci olarak tüylerimizi diken diken etti.
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Nilay'ın balkondan düştüğü sahne için manken kullanan Şerbo ekibinin çekim yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.
İşte Kızılcık Şerbeti sezon finalinin kamera arkası:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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