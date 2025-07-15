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Cennetin Çocukları Projesiyle İsmail Hacıoğlu Başrol Olmaya Hazırlanıyor!

Cennetin Çocukları Projesiyle İsmail Hacıoğlu Başrol Olmaya Hazırlanıyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 10:19

Yeni sezon bomba gibi geliyor. Birçok dizi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yaz sezonu sakin geçerken yeni sezon için televizyonseverleri mutlu edecek projeler var gibi görünüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Altuntaş, başarılı oyunculardan İsmail Hacıoğlu’nun da proje anlaşması yaptığını aktardı. Gelin hangi kanal, hangi dizi birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İsmail Hacıoğlu TRT1 ekranlarında başrol olarak seyirciyle buluşacak.

İsmail Hacıoğlu TRT1 ekranlarında başrol olarak seyirciyle buluşacak.

Motto Yapım’ın üstlendiği Cennetin Çocukları dizisi için anlaşma sağlayan İsmail Hacıoğlu, “Büyük İskender” lakabıyla tanınan yeraltı dünyasından bir karaktere hayat verecek.

Zor bir çocukluğun ardından güce ulaşmış bir karakter izleyeceğiz.

Zor bir çocukluğun ardından güce ulaşmış bir karakter izleyeceğiz.

İsmail Hacıoğlu övgüleri hak eden oyunculuğuyla, bu projede de adından söz ettirecektir. Kendisi özellikle NOW’da yayınlanan Mahkum dizisiyle epey konuşulmuştu. Son olarak da Sen Ağlama İstanbul dizisinde seyirciyle buluşmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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