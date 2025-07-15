Cennetin Çocukları Projesiyle İsmail Hacıoğlu Başrol Olmaya Hazırlanıyor!
Yeni sezon bomba gibi geliyor. Birçok dizi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yaz sezonu sakin geçerken yeni sezon için televizyonseverleri mutlu edecek projeler var gibi görünüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Altuntaş, başarılı oyunculardan İsmail Hacıoğlu’nun da proje anlaşması yaptığını aktardı. Gelin hangi kanal, hangi dizi birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İsmail Hacıoğlu TRT1 ekranlarında başrol olarak seyirciyle buluşacak.
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Zor bir çocukluğun ardından güce ulaşmış bir karakter izleyeceğiz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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