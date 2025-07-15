Cennetin Çocukları Projesiyle İsmail Hacıoğlu Başrol Olmaya Hazırlanıyor!

Yeni sezon bomba gibi geliyor. Birçok dizi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yaz sezonu sakin geçerken yeni sezon için televizyonseverleri mutlu edecek projeler var gibi görünüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Altuntaş, başarılı oyunculardan İsmail Hacıoğlu’nun da proje anlaşması yaptığını aktardı. Gelin hangi kanal, hangi dizi birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş