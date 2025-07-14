Çarpıntı Kadrosu Genişliyor: Üç Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Başrollerini Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaşacağı Çarpıntı adlı dizi için hazırlıkların son aşamalarına gelindi. Dizinin bugün okuma provası olduğunu biliniyordu. Artık oyuncu ekibi de netleşiyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre diziye üç isim daha katıldı. Gelin detaylara geçelim ve kimler olduklarını öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş