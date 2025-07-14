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Çarpıntı Kadrosu Genişliyor: Üç Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Çarpıntı Kadrosu Genişliyor: Üç Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 10:47

Başrollerini Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaşacağı Çarpıntı adlı dizi için hazırlıkların son aşamalarına gelindi. Dizinin bugün okuma provası olduğunu biliniyordu. Artık oyuncu ekibi de netleşiyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre diziye üç isim daha katıldı. Gelin detaylara geçelim ve kimler olduklarını öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Alkan ailesinin oğlu olarak Ogün Kaptanoğlu’nu izleyeceğiz.

Alkan ailesinin oğlu olarak Ogün Kaptanoğlu’nu izleyeceğiz.

Başarılı oyuncu Selim karakterini canlandıracak. Kendisi birçok projede karşımıza çıkan isimlerden. Çarpıntı’ya da çok yakışacağına eminiz!

Dizi, Lizge Cömert’in hayat verdiği Aslı rolünün kalp rahatsızlığını esas alacak.

Dizi, Lizge Cömert’in hayat verdiği Aslı rolünün kalp rahatsızlığını esas alacak.

Reşit Berker Enhoş da Aslı karakterinin doktoru olan Cahit’e hayat verecek. Aslı için elinden geleni yapan bir doktor izleyeceğiz.

Ve son olarak yeni bir isim: Şevval Kaya kadroda.

Ve son olarak yeni bir isim: Şevval Kaya kadroda.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan yeni mezun olan Şevval Kaya, Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı karakterin kızı olarak karşımıza çıkacak. Melisa karakteri, Aslı’ya kalbi nakledilen kişi olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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