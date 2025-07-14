Çarpıntı Kadrosu Genişliyor: Üç Yeni Oyuncu Daha Katıldı!
Başrollerini Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaşacağı Çarpıntı adlı dizi için hazırlıkların son aşamalarına gelindi. Dizinin bugün okuma provası olduğunu biliniyordu. Artık oyuncu ekibi de netleşiyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre diziye üç isim daha katıldı. Gelin detaylara geçelim ve kimler olduklarını öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Alkan ailesinin oğlu olarak Ogün Kaptanoğlu’nu izleyeceğiz.
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Dizi, Lizge Cömert’in hayat verdiği Aslı rolünün kalp rahatsızlığını esas alacak.
Ve son olarak yeni bir isim: Şevval Kaya kadroda.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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