13 Temmuz Pazar MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef 2025'te ilk iki turun sona ermesinin ardından üçüncü tur devam ediyor. Ana kadronun netleştiği üçüncü turda kıyasıya mücadele yaşanırken, birbirinden iddialı isimler ana kadroya kalmak için ter döküyor. İlk iki yarışmacının belli olmasının ardından 13 Temmuz Pazar akşamı MasterChef 2025'te ana kadroya kalan 3. isim belli oldu. MasterChef'te ana kadroya kalmaya hak kazanan 3. isim kim?
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MasterChef 2025'te ana kadro netleşiyor.
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MasterChef'in ana kadrosuna katılan 3. isim Çağatay oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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