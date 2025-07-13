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13 Temmuz Pazar MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı Kim Oldu?

13 Temmuz Pazar MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.07.2025 - 00:20

MasterChef 2025'te ilk iki turun sona ermesinin ardından üçüncü tur devam ediyor. Ana kadronun netleştiği üçüncü turda kıyasıya mücadele yaşanırken, birbirinden iddialı isimler ana kadroya kalmak için ter döküyor. İlk iki yarışmacının belli olmasının ardından 13 Temmuz Pazar akşamı MasterChef 2025'te ana kadroya kalan 3. isim belli oldu. MasterChef'te ana kadroya kalmaya hak kazanan 3. isim kim?

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MasterChef 2025'te ana kadro netleşiyor.

MasterChef 2025'te ana kadro netleşiyor.
MasterChef 2025'te ana kadro netleşiyor.

Haftalardır süren mücadelenin ardından ilk turu geçen yarışmacılar, ikinci turda 3'lü düellolara katılmışlardı. Üçüncü tura geçmeye hak kazanan isimler, bu turda ana kadroya girmek için yeteneklerini sergiliyor. 

İlk iki günün geride kalmasının ardından yarışmanın ilk iki ismi de belli oldu. MasterChef 2025'in ilk yarışmacısı Furkan olurken, ikinci yarışmacısı ise Eylül oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna katılan 3. isim Çağatay oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna katılan 3. isim Çağatay oldu.

Semizotu verilen akşamda yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ter döktü. Onur'la son ikiye kalan Çağatay, gecenin en iyi tabağını yapmayı başararak ana kadroya kalan isim oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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