"Bir Değil, İki Değil": Murat Menteş, Eşref Rüya'nın Senaristine Açtığı İntihal Davasıyla İlgili Konuştu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
“Dublörün Dilemması” ve “Ruhi Mücerret” gibi romanların yazarı Murat Menteş, Eşref Rüya dizisinin yapımcısı ve senaristi Ethem Özışık'a açtığı intihal davasıyla gündeme geldi. Ethem Özışık'a Dehşet Bey adlı eserinden intihal yaptığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Birsen Altuntaş'a konuşan Murat Menteş, önemli iddialarda bulundu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri Eşref Rüya dizisi oldu.
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Ekranlarda yakaladığı başarının ardından Eşref Rüya, senaristi ve yapımcısı Ethem Özışık'a açılan intihal davasıyla gündeme geldi.
Bu paylaşımın ardından Murat Menteş, gazeteci Birsen Altuntaş'a konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Eski Türk filmlerinde o kadar çok mafya babası ve şarkıcı kız aşkı işlendi ki onların da Murat Menteş e dava açması lazım.