"Bir Değil, İki Değil": Murat Menteş, Eşref Rüya'nın Senaristine Açtığı İntihal Davasıyla İlgili Konuştu

Murat Menteş, Ethem Özışık’ın 2017’den beri sistematik olarak intihaller yaptığını belirterek “Bir değil, iki değil” şu açıklamada bulundu:

Dava dosyasında ve avukatlarımın basın açıklamasında meseleyi teknik olarak izah ettik. Benim yazdığım, M.K. Perker’in çizdiği, 2016 tarihli Dehşet Bey çizgi romanından, 2021’de Maraşlı adlı diziyi yaptılar. Dehşet Bey adıyla yeni bir senaryo yazdım, onu da ‘aldılar’. Eşref Rüya senaryosunu, dizi çekilmeden önce okudum ve ta ocak ayında Tims&B yapımcılarıyla görüşüp durumu anlattım. Her şeyi baştan beri biliyorlar yani. Hikâyeyi değiştirmelerini bekledim. Ana hikaye, karakter tasarımları, temel çatışma aynı, değişmedi. Dehşet Bey’in çekimi ve yayını geciktiği için, intihal yapan yazar durumuna düşürüldüm. Aslında dava açmak, bu meseleyle uğraşmak istemiyordum. Fakat bu kadarı çok fazla; katlanılmaz bir durum. Dava açmadan önce uzman hukukçular, sinema emekçileri ve dramaturglarla görüştük. Dehşet Bey’in konusuna dair haberlerin altına yazılan yorumlarda, seyirciler bile Eşref Rüya’nın Dehşet Bey’e benzediğini kaydettiler. Bu bir tema ya da atmosfer benzerliği değil. Orijinal fikri, ana hikâyeyi, temel çatışmayı, karakter tasarımını, üslup ögelerini ve hatta bazı detayları birebir almış senarist.”