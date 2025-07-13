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"Bir Değil, İki Değil": Murat Menteş, Eşref Rüya'nın Senaristine Açtığı İntihal Davasıyla İlgili Konuştu

"Bir Değil, İki Değil": Murat Menteş, Eşref Rüya'nın Senaristine Açtığı İntihal Davasıyla İlgili Konuştu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 21:36

“Dublörün Dilemması” ve “Ruhi Mücerret” gibi romanların yazarı Murat Menteş, Eşref Rüya dizisinin yapımcısı ve senaristi Ethem Özışık'a açtığı intihal davasıyla gündeme geldi. Ethem Özışık'a Dehşet Bey adlı eserinden intihal yaptığı iddiasıyla açtığı davanın ardından Birsen Altuntaş'a konuşan Murat Menteş, önemli iddialarda bulundu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri Eşref Rüya dizisi oldu.

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biri Eşref Rüya dizisi oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy paylaşırken, dizinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yalnızca TV ekranlarında değil, YouTube'da yayınlanan tekrarlarıyla da gündem oldu ve rekor kırmayı başardı.

Ekranlarda yakaladığı başarının ardından Eşref Rüya, senaristi ve yapımcısı Ethem Özışık'a açılan intihal davasıyla gündeme geldi.

Ekranlarda yakaladığı başarının ardından Eşref Rüya, senaristi ve yapımcısı Ethem Özışık'a açılan intihal davasıyla gündeme geldi.

“Dublörün Dilemması”, “Ruhi Mücerret” gibi romanların yazarı Murat Menteş, aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerini Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'un paylaşacağı Dehşet Bey filmi öncesi, Eşref Rüya'nın senaristi ve yapımcısı Ethem Özışık'a intihal davası açtı. 

Açılan davanın ardından Ethem Özışık, Instagram hesabından 'Eşref Rüya için 5. intihal davası da açılmış. Hayırlı olsun ama önce bir aranızda anlaşsanız da ben de kimden çalmışım öğreneyim' yazdığı bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından Murat Menteş, gazeteci Birsen Altuntaş'a konuştu.

Bu paylaşımın ardından Murat Menteş, gazeteci Birsen Altuntaş'a konuştu.

Murat Menteş, Ethem Özışık’ın 2017’den beri sistematik olarak intihaller yaptığını belirterek “Bir değil, iki değil” şu açıklamada bulundu:

Dava dosyasında ve avukatlarımın basın açıklamasında meseleyi teknik olarak izah ettik. Benim yazdığım, M.K. Perker’in çizdiği, 2016 tarihli Dehşet Bey çizgi romanından, 2021’de Maraşlı adlı diziyi yaptılar. Dehşet Bey adıyla yeni bir senaryo yazdım, onu da ‘aldılar’. Eşref Rüya senaryosunu, dizi çekilmeden önce okudum ve ta ocak ayında Tims&B yapımcılarıyla görüşüp durumu anlattım. Her şeyi baştan beri biliyorlar yani. Hikâyeyi değiştirmelerini bekledim. Ana hikaye, karakter tasarımları, temel çatışma aynı, değişmedi. Dehşet Bey’in çekimi ve yayını geciktiği için, intihal yapan yazar durumuna düşürüldüm. Aslında dava açmak, bu meseleyle uğraşmak istemiyordum. Fakat bu kadarı çok fazla; katlanılmaz bir durum. Dava açmadan önce uzman hukukçular, sinema emekçileri ve dramaturglarla görüştük. Dehşet Bey’in konusuna dair haberlerin altına yazılan yorumlarda, seyirciler bile Eşref Rüya’nın Dehşet Bey’e benzediğini kaydettiler. Bu bir tema ya da atmosfer benzerliği değil. Orijinal fikri, ana hikâyeyi, temel çatışmayı, karakter tasarımını, üslup ögelerini ve hatta bazı detayları birebir almış senarist.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bediş

Eski Türk filmlerinde o kadar çok mafya babası ve şarkıcı kız aşkı işlendi ki onların da Murat Menteş e dava açması lazım.