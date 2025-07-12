İlk Yarışmacı Furkan Olmuştu: MasterChef 2025'in İkinci Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya seçilen ikinci yarışmacı da belli oldu! Geçen bölümde Furkan'ın ardından bu kez kuşkonmazlı kiş yapan yarışmacılardan öne çıkan bir aday adını ana kadroya yazdırdı.
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Ekranların en çok izlenen yemek yarışması MasterChef, bu sezon da fırtına gibi gelmeye hazırlanıyor!
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Jüriler yavaş yavaş yerini alırken, yarışmacı kadrosunda da peş peşe sürpriz açıklamalar geliyor. Daha geçtiğimiz gün ilk yarışmacı belli olmuştu, şimdi ise ikinci yarışmacı açıklandı!
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren ikinci yarışmacısı Eylül oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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