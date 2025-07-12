onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk Yarışmacı Furkan Olmuştu: MasterChef 2025'in İkinci Yarışmacısı Belli Oldu!

İlk Yarışmacı Furkan Olmuştu: MasterChef 2025'in İkinci Yarışmacısı Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.07.2025 - 00:33

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya seçilen ikinci yarışmacı da belli oldu! Geçen bölümde Furkan'ın ardından bu kez kuşkonmazlı kiş yapan yarışmacılardan öne çıkan bir aday adını ana kadroya yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların en çok izlenen yemek yarışması MasterChef, bu sezon da fırtına gibi gelmeye hazırlanıyor!

Ekranların en çok izlenen yemek yarışması MasterChef, bu sezon da fırtına gibi gelmeye hazırlanıyor!

MasterChef Türkiye 2025’te o heyecanlı anlar başladı! Haftalardır ekrana kilitleyen seçmelerin ardından, artık ana kadroya seçilecek yarışmacılar için büyük mücadele başladı. İlk olarak yarışmacılardan duvaklı pilav yapmaları istendi. Bu tabakta fark yaratmayı başaran 9 yarışmacı ikinci tura kalmayı başardı.

Jüriler yavaş yavaş yerini alırken, yarışmacı kadrosunda da peş peşe sürpriz açıklamalar geliyor. Daha geçtiğimiz gün ilk yarışmacı belli olmuştu, şimdi ise ikinci yarışmacı açıklandı!

Jüriler yavaş yavaş yerini alırken, yarışmacı kadrosunda da peş peşe sürpriz açıklamalar geliyor. Daha geçtiğimiz gün ilk yarışmacı belli olmuştu, şimdi ise ikinci yarışmacı açıklandı!

Yaratıcılık turunda ise heyecan doruktaydı. Son ikiye Doğuhan ve Furkan kalırken, şeflerin kararıyla MasterChef Türkiye 2025’in ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Furkan Kahraman oldu!

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren ikinci yarışmacısı Eylül oldu!

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren ikinci yarışmacısı Eylül oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın