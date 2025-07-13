Uzun Süredir TV Ekranlarında Görünmeyen Ünlü Oyuncu, Gözyaşı Kraliçesi'ne Dahil Oldu!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filmiyle yakaladıkları uyum tüm yılın en çok konuşulan projelerinin ortaya çıkmasının önünü açtı. Netflix filmi Rüzgara Bırak'ın ardından Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde de bir araya gelen ikili, hayranlarını sevindirmiş ve yeni sezonda ana akımda da birlikte iş yapacaklarını duyurmuştu. ATV'de yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi adlı dizinin hazırlıkları sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş