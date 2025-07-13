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Uzun Süredir TV Ekranlarında Görünmeyen Ünlü Oyuncu, Gözyaşı Kraliçesi'ne Dahil Oldu!

Uzun Süredir TV Ekranlarında Görünmeyen Ünlü Oyuncu, Gözyaşı Kraliçesi'ne Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 19:37

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filmiyle yakaladıkları uyum tüm yılın en çok konuşulan projelerinin ortaya çıkmasının önünü açtı. Netflix filmi Rüzgara Bırak'ın ardından Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde de bir araya gelen ikili, hayranlarını sevindirmiş ve yeni sezonda ana akımda da birlikte iş yapacaklarını duyurmuştu. ATV'de yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi adlı dizinin hazırlıkları sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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2024-2025 yılının en çok konuşulan partnerliklerinden biri Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi oldu.

2024-2025 yılının en çok konuşulan partnerliklerinden biri Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç, ilk olarak Netflix yapımı Rüzgara Bırak filmiyle bir araya gelmiş, daha sonra Disney Plus'ın Aşkı Hatırla dizisinde buluşmuşlardı. Hayranlarını sevindirecek haber çok geçmeden geldi ve ikili bir de ana akımda buluşacaklarının haberini verdi.

ATV ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi, Queen Of Tears adlı Kore yapımı diziden uyarlanacak.

ATV ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi, Queen Of Tears adlı Kore yapımı diziden uyarlanacak.

Eylül ayında izleyiciyle buluşacak dizinin hazırlıkları sürerken, Birsen Altuntaş kadroya ünlü bir oyuncunun katıldığını duyurdu. Aksel ailesinin torunu Meyra Aksel ile holdingin avukatlarından Selim Keskin’in sürpriz evliliği ve beraberinde yaşanan olayları renkli bir dille anlatacak dizide Sanem Çelik, Dilşah Yıldırım karakterine hayat verecek. Dilşah, Hande Erçel'in canlandıracağı Meyra’nın dedesi Çetin Aksel’in genç sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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