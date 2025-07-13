Survivor 2026'ya Sürpriz İsim: Beşiktaşlı Kadın Voleybolcunun Yarışmaya Katılacağı İddia Edildi!
Kaosu bol bir sezonu geride bırakan Survivor 2025'in ardından hız kesmeden Survivor 2026 hazırlıkları başladı. All Star-Gönüllüler formatında olacağı iddia edilen programın başvuru videosu da yayınlandı. Gelecek sezon yapılacak yarışmaya katılacak yarışmacılar için ortaya pek çok iddia atıldı. Ancak 'athletic performance coach' Mustafa Altunkaynak yaptığı paylaşımla ortalığı epey karıştırdı.
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Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.
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Survivor 2026'da yarışacak isimlerle ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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