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Survivor 2026'ya Sürpriz İsim: Beşiktaşlı Kadın Voleybolcunun Yarışmaya Katılacağı İddia Edildi!

Survivor 2026'ya Sürpriz İsim: Beşiktaşlı Kadın Voleybolcunun Yarışmaya Katılacağı İddia Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 23:03

Kaosu bol bir sezonu geride bırakan Survivor 2025'in ardından hız kesmeden Survivor 2026 hazırlıkları başladı. All Star-Gönüllüler formatında olacağı iddia edilen programın başvuru videosu da yayınlandı. Gelecek sezon yapılacak yarışmaya katılacak yarışmacılar için ortaya pek çok iddia atıldı. Ancak 'athletic performance coach' Mustafa Altunkaynak yaptığı paylaşımla ortalığı epey karıştırdı.

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Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.

Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.

2026 yılıyla ilgili yapılan ilk tanıtım kafaları karıştırdı. All Star formatında olacağı iddia edilen programın tanıtımında formatla ilgili bir bilgi yer almadı. Yeni yarışmacılar için başvuruların başladığı duyuruldu.

Survivor 2026'da yarışacak isimlerle ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı.

Survivor 2026'da yarışacak isimlerle ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı.

Eski yarışmacılarla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından ilk kez yeni bir yarışmacıyla ilgili iddia söz konusu oldu. 'Athletic performance coach' olarak tanınan Mustafa Altunkaynak, Instagram hesabında TV8 stüdyolarından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı voleybolcu Hazan Ekin Çınar'ın fotoğrafını paylaşarak açıklamaya #Survivor2026 yazdı.

Hazan Ekin Çınar Kimdir?

Hazan Ekin Çınar Kimdir?

Beşiktaşlı voleybolcu Hazan Ekin Çınar, Vakıfbank U19, Galatasaray U18, Fenerbahçe U18 ve Beşiktaş NAVİOSA takımlarında oynayan bir smaçör. 28 Nisan 2007 doğumlu genç sporcu 180 boyunda.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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