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Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'deki Partneri İçin Heyecanlandıran İddia!

Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'deki Partneri İçin Heyecanlandıran İddia!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.07.2025 - 00:56

Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ana akımda oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönecek ünlü oyuncu dizide yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacak sorusu merak konusu olurken ortaya heyecanlandıran bir iddia atıldı.

Kaynak: Glory Magazines

Kaynak: https://x.com/GloryMagazines/status/1...
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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra dönüyor!

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra dönüyor!

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile karşımıza çıkmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz sezonun başında programdan ayrılmıştı. 

Yine ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) olmuştu. İmirzalıoğlu'nun dizide yıllar önce ailesine rest çeken bir doktor olarak karşımıza çıkacağı öğrenilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri merak konusu oldu.

Glory Magazines'in iddiasına göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olması için görüşülen isim Burcu Biricik! Dünyalar güzeli kızını kucağına almasının ardından ekranlara ara veren Biricik, iddialara göre projeyi değerlendirme aşamasında. Ne yalan söyleyelim, biz bu ikiliyi epey beğendik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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