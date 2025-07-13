Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'deki Partneri İçin Heyecanlandıran İddia!
Kaynak: https://x.com/GloryMagazines/status/1...
Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ana akımda oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönecek ünlü oyuncu dizide yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacak sorusu merak konusu olurken ortaya heyecanlandıran bir iddia atıldı.
Kaynak: Glory Magazines
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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra dönüyor!
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Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri merak konusu oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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