Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'deki Partneri İçin Heyecanlandıran İddia!

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile karşımıza çıkmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz sezonun başında programdan ayrılmıştı.

Yine ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) olmuştu. İmirzalıoğlu'nun dizide yıllar önce ailesine rest çeken bir doktor olarak karşımıza çıkacağı öğrenilmişti.