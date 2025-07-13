Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinin Kadrosunda Son Anda Değişiklik Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Aybüke Pusat'ın TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasının ardından yeni dizisi Halef olmuştu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte başrollerini paylaşacağı dizinin çekimleri bir değişiklik olmazsa 18 Temmuz'da başlayacak. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aybüke Pusat, Teşkilat'ın ardından yeni dizisi Halef'te Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'le başrolleri paylaşacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerine birkaç gün kala dizinin kadrosunda bir değişiklik oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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