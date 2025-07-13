onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinin Kadrosunda Son Anda Değişiklik Oldu!

Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisinin Kadrosunda Son Anda Değişiklik Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.07.2025 - 00:14

Aybüke Pusat'ın TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasının ardından yeni dizisi Halef olmuştu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la birlikte başrollerini paylaşacağı dizinin çekimleri bir değişiklik olmazsa 18 Temmuz'da başlayacak. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aybüke Pusat, Teşkilat'ın ardından yeni dizisi Halef'te Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'le başrolleri paylaşacak.

Aybüke Pusat, Teşkilat'ın ardından yeni dizisi Halef'te Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'le başrolleri paylaşacak.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yarattığı etkiyle gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi yapılacak. O dizilerden biri olan Halef, NOW'da yayınlanacak. Dizinin çekimlerine ise bir değişiklik olmazsa 18 Temmuz'da başlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerine birkaç gün kala dizinin kadrosunda bir değişiklik oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerine birkaç gün kala dizinin kadrosunda bir değişiklik oldu.

Çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak dizide Yusuf karakterine Şahin Kendirci hayat verecekti. Ancak Kendirci'nin  müzik çalışmaları nedeniyle zamanlama sorunu yaşayınca projeden ayrıldığı öğrenildi. Onun yerine genç yetenek Eren Demircan diziye dahil oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın