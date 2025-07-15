Hande Erçel ve Barış Arduç’un Yeni Dizisinde Kimler Var? İşte O Usta İsimler!

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu. Dijitalde film, dizi derken şimdiyse ana akımda dizi projesine hazırlanıyorlar. 03 Medya’nın atv ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi için görüşmeler sürüyor. Birsen Altuntaş’un haberine göreyse Hande Erçel’in hayat vereceği Meyra karakterinin halası için usta bir isimle anlaşmaya varıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş