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Hande Erçel ve Barış Arduç’un Yeni Dizisinde Kimler Var? İşte O Usta İsimler!

Hande Erçel ve Barış Arduç’un Yeni Dizisinde Kimler Var? İşte O Usta İsimler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 09:26

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu. Dijitalde film, dizi derken şimdiyse ana akımda dizi projesine hazırlanıyorlar. 03 Medya’nın atv ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi için görüşmeler sürüyor. Birsen Altuntaş’un haberine göreyse Hande Erçel’in hayat vereceği Meyra karakterinin halası için usta bir isimle anlaşmaya varıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu şov yapıyor desek yeridir.

O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu şov yapıyor desek yeridir.

Hande Erçel’in dedesi rolünü usta isimlerden Alp İpin, dedesinin sevgilisi karakterini Sanem Çelik, annesini ise Senan Karar oynayacak. Heyecan yaratan isimleri buluşturan dizi için ağustos ayında çekimlerin başlayacağı söyleniyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şenay Gürler de kadroda!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şenay Gürler de kadroda!

Sektöre yön veren isimlerden Şenay Gürler’i izlemek insana ayrı bi’ keyif veriyor. Kendisini Meyra’nın halası Yeliz olarak izleyeceğiz. 

Dizi tüm oyuncularıyla şimdiden nabızları yükseltti. Hande Erçel ve Barış Arduç’un kısa sürede birçok partnertlik paylaşması biraz tepki almıştı. Bakalım ana akımda nasıl bir etki yaratacaklar?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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