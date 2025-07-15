Hande Erçel ve Barış Arduç’un Yeni Dizisinde Kimler Var? İşte O Usta İsimler!
Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu. Dijitalde film, dizi derken şimdiyse ana akımda dizi projesine hazırlanıyorlar. 03 Medya’nın atv ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi için görüşmeler sürüyor. Birsen Altuntaş’un haberine göreyse Hande Erçel’in hayat vereceği Meyra karakterinin halası için usta bir isimle anlaşmaya varıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu şov yapıyor desek yeridir.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şenay Gürler de kadroda!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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