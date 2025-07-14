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Kıskanmak Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Yeni İsim Ortaya Çıktı

Kıskanmak Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Yeni İsim Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 09:53

NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kıskanmak dizisi başlamadan heyecan yaratmayı başardı. Selahattin Paşalı, Özgü Namal ve Mehmet Günsür ile adından söz ettiren diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Kendisi ekranlarda izlemeyi özlediğimiz başarılı isimlerden. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hande Doğandemir Kıskanmak dizisinin kadrosuna katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Nahid Sırrı Örik’in aynı isimli romanından uyarlanacak diziyi Nadim Güç yönetecek.

Nahid Sırrı Örik’in aynı isimli romanından uyarlanacak diziyi Nadim Güç yönetecek.

Senarist koltuğunda ise Yılmaz Şahin olacak. Dizinin tam kadrosu henüz netleşmedi ancak Özgü Namal’ın son dizisinden sonra ara vermeden yeni bir projeye imza atması hayranlarını sevindirdi. Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı da diziye olan sabırsızlığı artıran isimlerden oldu.

Hande Doğandemir dizide Türkan karakterine hayat verecek.

Hande Doğandemir dizide Türkan karakterine hayat verecek.

Türkan, Mehmet Günsür’ün oynayacağı Halit’ih sevgilisi olacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizi, Ağustos’ta sete çıkacak. Kardeş kıskançlığı ile başlayan hikaye bambaşka yerlere evrilecek. Heyecanla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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