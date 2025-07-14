Kıskanmak Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Yeni İsim Ortaya Çıktı

Senarist koltuğunda ise Yılmaz Şahin olacak. Dizinin tam kadrosu henüz netleşmedi ancak Özgü Namal’ın son dizisinden sonra ara vermeden yeni bir projeye imza atması hayranlarını sevindirdi. Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı da diziye olan sabırsızlığı artıran isimlerden oldu.