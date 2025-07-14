Kıskanmak Dizisinin Kadrosu Netleşiyor: Yeni İsim Ortaya Çıktı
NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kıskanmak dizisi başlamadan heyecan yaratmayı başardı. Selahattin Paşalı, Özgü Namal ve Mehmet Günsür ile adından söz ettiren diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Kendisi ekranlarda izlemeyi özlediğimiz başarılı isimlerden. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hande Doğandemir Kıskanmak dizisinin kadrosuna katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Nahid Sırrı Örik’in aynı isimli romanından uyarlanacak diziyi Nadim Güç yönetecek.
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Hande Doğandemir dizide Türkan karakterine hayat verecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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