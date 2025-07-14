Uzak Şehir Geri Dönüyor! 2. Sezon İçin Çekim Tarihi Netleşti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en popüler işiydi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi reyting rekorları kırmıştı. Alya ve Cihan karakterinin birbirlerine olan aşkını heyecanla takip etmiştik. Dizi şimdilerde sezon arasında. Oyuncular tatilin tadını çıkarıyor. Ancak çekimlerin başlamasına çok az kaldı. Gelin detaylara geçelim!