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Uzak Şehir Geri Dönüyor! 2. Sezon İçin Çekim Tarihi Netleşti

Uzak Şehir Geri Dönüyor! 2. Sezon İçin Çekim Tarihi Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 12:03

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en popüler işiydi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi reyting rekorları kırmıştı. Alya ve Cihan karakterinin birbirlerine olan aşkını heyecanla takip etmiştik. Dizi şimdilerde sezon arasında. Oyuncular tatilin tadını çıkarıyor. Ancak çekimlerin başlamasına çok az kaldı. Gelin detaylara geçelim!

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Alya Albora ve Cihan Albora karakterlerinin ön plana çıktığı dizide aşiret teması yine tutan temalardan oldu.

Alya Albora ve Cihan Albora karakterlerinin ön plana çıktığı dizide aşiret teması yine tutan temalardan oldu.

Türk televizyonunun eskimeyen aşiret dizileri… Her ne kadar “yine mi?” desek de kadrosu ve işleyişi başarılı olunca insan ekran başından ayrılamıyor. Uzak Şehir de başarısıyla adını hafızalara kazıdı.

İlk sezon bir türlü kavuşamayan aşıklar, ortaya çıkan sırlar derken ikinci sezon epey merak uyandırmıştı.

İlk sezon bir türlü kavuşamayan aşıklar, ortaya çıkan sırlar derken ikinci sezon epey merak uyandırmıştı.

Ancak üzülmeyin, hasret bitiyor! Uzak Şehir ekibi yeni sezon için Ağustos’un 2. haftası sete çıkacak. Bakalım yeni sezonda bizi ne gibi sürprizler karşılayacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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