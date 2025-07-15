"Başladık Biz" Aybüke Pusat'tan Halef Dizisi Setinden Merak Uyandıran Paylaşım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef'in başrolü olan Aybüke Pusat sosyal medya paylaşımlarına da geri döndü.
İşte Aybüke Pusat'ın Halef dizi setinden merak uyandıran o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın