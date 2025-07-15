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"Başladık Biz" Aybüke Pusat'tan Halef Dizisi Setinden Merak Uyandıran Paylaşım

"Başladık Biz" Aybüke Pusat'tan Halef Dizisi Setinden Merak Uyandıran Paylaşım

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 10:43

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi merakla bekleniyordu. Yeni sezon için NOW'ın Halef dizisinin başrolü için anlaşan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanan dizi setinden paylaşımda bulundu.

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Aybüke Pusat, geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Aybüke Pusat, geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı 2 Nisan boykot çağrısı sonrasında TRT'nin radarına takılan Pusat, TRT Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamayla Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı.

Teşkilat'tan ölüm senaryosuyla çıkarılan Aybüke Pusat'ın sıradaki projesi merak edilirken Pusat, sosyal medya paylaşımlarına da ara vermişti. Neyse ki bu sessizlik kısa sürdü.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef'in başrolü olan Aybüke Pusat sosyal medya paylaşımlarına da geri döndü.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef'in başrolü olan Aybüke Pusat sosyal medya paylaşımlarına da geri döndü.

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat, diziyle alakalı paylaşımlar yaparken bir paylaşım da setten geldi. Aybüke Pusat, okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.

İşte Aybüke Pusat'ın Halef dizi setinden merak uyandıran o paylaşımı:

İşte Aybüke Pusat'ın Halef dizi setinden merak uyandıran o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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