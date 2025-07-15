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Yeni Oyuncu Geldi: Kerem Bürsin'in İddialı Dizi Çarpıntı'daki Rolü Değişti!

Yeni Oyuncu Geldi: Kerem Bürsin'in İddialı Dizi Çarpıntı'daki Rolü Değişti!

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 14:02

Star TV'nin yeni sezon için en iddialı projesi hiç şüphesiz Çarpıntı! Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başroller yer aldığı Çarpıntı'nın hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kerem Bürsin'in Çarpıntı dizisindeki rolünün değiştiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV, son derece iddialı bir diziyle yeni sezona giriş yapmaya hazırlanıyor.

Star TV, son derece iddialı bir diziyle yeni sezona giriş yapmaya hazırlanıyor.

OGM Pictures'ın Star TV için hazırladığı 'Çarpıntı' dizisi, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır gibi iki dev ismi başrolünde bir araya getiriyor. Fakat kadro bununla sınırlı değil!

Yeni sezonun en iddialı kadrolarından birinin kurulduğu Çarpıntı'da Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Okan Çabalar diziye dahil olan isimler arasında. İlgi çekici hikayesi ve yıldızlar geçidini andıran kadrosuyla şimdiden reytingleri altüst etmeye aday olan Çarpıntı, özellikle Kerem Bürsin'in son anda diziye dahil olmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Dizinin erkek başrolü olan Kerem Bürsin, kendisinden 15 yaş küçük Lizge Cömert'le partner olmuş ve bu durum sosyal medyada birtakım tepkilere yol açmıştı.

Dizinin erkek başrolü olan Kerem Bürsin, kendisinden 15 yaş küçük Lizge Cömert'le partner olmuş ve bu durum sosyal medyada birtakım tepkilere yol açmıştı.

Birsen Altuntaş, Kerem Bürsin'in rolü hakkında flaş bir değişlik yapıldığını açıkladı. 

Diziye Alkan ailesinden Selim ve Meryem'in oğlu Aras olarak dahil olan Kerem Bürsin'in rolü revizeye gitti. Altuntaş'ın haberine göre Bürsin, Şerif Sezer'in canlandırdığı Figen Alkan'ın vefat eden büyük kızının oğlu olacak.

Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin'in rolünün değişmesi sonrası kadroya yeni bir oyuncu dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin'in rolünün değişmesi sonrası kadroya yeni bir oyuncu dahil oldu.

Altuntaş, Selim ve Meryem Alkan'ın kızları Biricik rolü için Asya Kasap'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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