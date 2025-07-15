Yeni Oyuncu Geldi: Kerem Bürsin'in İddialı Dizi Çarpıntı'daki Rolü Değişti!

OGM Pictures'ın Star TV için hazırladığı 'Çarpıntı' dizisi, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır gibi iki dev ismi başrolünde bir araya getiriyor. Fakat kadro bununla sınırlı değil!

Yeni sezonun en iddialı kadrolarından birinin kurulduğu Çarpıntı'da Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Okan Çabalar diziye dahil olan isimler arasında. İlgi çekici hikayesi ve yıldızlar geçidini andıran kadrosuyla şimdiden reytingleri altüst etmeye aday olan Çarpıntı, özellikle Kerem Bürsin'in son anda diziye dahil olmasıyla sosyal medyada viral oldu.