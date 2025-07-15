Yeni Oyuncu Geldi: Kerem Bürsin'in İddialı Dizi Çarpıntı'daki Rolü Değişti!
Star TV'nin yeni sezon için en iddialı projesi hiç şüphesiz Çarpıntı! Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başroller yer aldığı Çarpıntı'nın hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kerem Bürsin'in Çarpıntı dizisindeki rolünün değiştiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV, son derece iddialı bir diziyle yeni sezona giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Dizinin erkek başrolü olan Kerem Bürsin, kendisinden 15 yaş küçük Lizge Cömert'le partner olmuş ve bu durum sosyal medyada birtakım tepkilere yol açmıştı.
Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin'in rolünün değişmesi sonrası kadroya yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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