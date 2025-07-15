ATV'de Yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Joker Kullanan Yarışmacı Şoke Etti
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bir yarışmacının ilk sorudan joker kullanmasıyla gündem oldu. 2 bin TL değerindeki ilk soruda doğrudan seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirciyi bir hayli şaşırttı.
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlandığı günler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Heyecanına yenik düşerek seyirciye soran yarışmacı, yüzde 76'lık oranı göz önüne alarak doğru şıkkı seçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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