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ATV'de Yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Joker Kullanan Yarışmacı Şoke Etti

ATV'de Yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de İlk Soruda Joker Kullanan Yarışmacı Şoke Etti

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2025 - 15:35

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bir yarışmacının ilk sorudan joker kullanmasıyla gündem oldu. 2 bin TL değerindeki ilk soruda doğrudan seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirciyi bir hayli şaşırttı.

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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlandığı günler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlandığı günler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Milyoner'de bu defa bir yarışmacının, daha ilk sorudan joker hakkını kullanması viral oldu. 

Merve İrem Taşdemir isimli yarışmacı, henüz ilk soruda joker hakkını kullanarak hem stüdyodaki izleyicileri hem de sunucu Oktay Kaynarca’yı şaşırttı.

2.000 TL değerindeki 'Uzun süre tok tutar, 'sindirim sistemini destekler', enerji seviyesini düzenler' gibi ifadeler genellikle hangisinin tanıtımında geçer?' sorusunda doğru yanıtı bulamayan yarışmacı çareyi seyirciye sormakta buldu.

Heyecanına yenik düşerek seyirciye soran yarışmacı, yüzde 76'lık oranı göz önüne alarak doğru şıkkı seçti.

Heyecanına yenik düşerek seyirciye soran yarışmacı, yüzde 76'lık oranı göz önüne alarak doğru şıkkı seçti.

Yarışmacının daha ilk sorudan joker kullanması herkesi şoke ederken Merve İrem Taşdemir, ikinci baraj sorusunu da bilerek yarışmaya 50 bin TL ödül kazanarak veda etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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