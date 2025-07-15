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Hudutsuz Sevda'nın Şeref'i Emre Törün Hayatını Kaybetti

Hudutsuz Sevda'nın Şeref'i Emre Törün Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 23:56

Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Şeref karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Emre Törün'den acı haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Emre Törün hayatını kaybetti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Şeref karakteriyle adından söz ettiren Emre Törün'den acı haber geldi.

Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Şeref karakteriyle adından söz ettiren Emre Törün'den acı haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterine hayat veren Emre Törün'den acı haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oyuncunun hastalığı karaciğerine sıçradı. Son isteği yerine getirilerek Akçay’a götürülen ünlü oyuncu yaşam savaşını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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